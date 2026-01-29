Terapia não transforma ninguém se não houver disposição real para mudar
Entender não é o mesmo que mudar
A frase incomoda porque desmonta uma fantasia confortável: a ideia de que fazer terapia, por si só, já é transformação. Não é. A terapia psicológica não funciona como milagre, atalho emocional ou manutenção preventiva para continuar tudo igual. Ela só começa a funcionar quando existe disposição real para mudança, mesmo que essa disposição seja confusa, insegura ou cheia de medo.
Por que fazer terapia não é o mesmo que fazer movimento interno?
Muita gente faz terapia por anos sem sair do lugar. Isso não acontece porque a abordagem não funciona ou porque o profissional é ruim, mas porque a pessoa não quer abrir mão dos próprios padrões.
Por que querer alívio não significa querer mudança?
A maioria das pessoas busca terapia para parar de sofrer. Poucas estão dispostas a mudar o que sustenta esse sofrimento. Existe uma diferença profunda entre desejar alívio e aceitar transformação.
Mudar implica mudança de comportamento, assumir escolhas que doem, abrir mão de vantagens invisíveis do papel de vítima e tolerar desconforto emocional sem fugir. Mudar custa, e nem todo mundo está pronto para pagar esse preço.
Quando a dor deixa de ser um estado e vira identidade?
Para algumas pessoas, o sofrimento não é apenas algo que aconteceu. Ele vira identidade. A pessoa passa a se definir pela dor, pela história que carrega, pelo que perdeu ou suportou.
Nesse cenário, melhorar provoca uma pergunta assustadora: quem eu sou sem essa dor? Quando a dor vira identidade, a resistência à mudança não é teimosia, é medo de perder a própria referência interna.
Por que terapia exige responsabilidade emocional?
A terapia começa de verdade quando a pessoa percebe que entender não basta. Consciência sem ação vira estagnação. Insight sem mudança vira apenas narrativa bonita.
Alguns comportamentos comuns quando a responsabilidade ainda não foi assumida incluem:
- Usar a sessão apenas para desabafar sem agir fora dela.
- Reconhecer padrões, mas repetir as mesmas escolhas.
- Esperar que o terapeuta "resolva" o problema.
- Confundir compreensão com transformação real.
É nesse ponto que a responsabilidade emocional começa a ser exigida de forma concreta.
A psiquiatra Letícia Moraes explica, em seu TikTok, como a resistência a psicanálise pode acabar com todo o processo:
Quando a terapia começa a funcionar de verdade?
A terapia passa a funcionar quando a pessoa aceita que mudança envolve perda. Perda de versões antigas de si, de defesas que um dia protegeram e de narrativas que já não sustentam a vida atual.
Ela deixa de ser um espaço de confirmação e vira um espaço de confronto honesto. Não para punir, mas para permitir crescimento. A terapia funciona quando o paciente aceita permanecer no desconforto tempo suficiente para que algo novo possa nascer.