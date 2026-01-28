Assine
Problemas de visão em crianças exigem atenção

Diagnóstico precoce pode evitar impactos no aprendizado; erros refrativos não corrigidos estão entre as principais causas evitáveis de deficiência visual

Estado de Minas
Estado de Minas
28/01/2026 16:00

Quando os olhos não trabalham juntos, a criança pode ter dificuldade para ler, se concentrar e acompanhar as atividades
Quando os olhos não trabalham juntos, a criança pode ter dificuldade para ler, se concentrar e acompanhar as atividades crédito: FreePik

Dificuldades de aprendizagem, queda no rendimento escolar e falta de concentração nem sempre têm origem pedagógica. Em muitos casos, estão associadas a problemas de visão não diagnosticados preventivamente. Por isso, a realização de exames oftalmológicos pode prevenir impactos no desenvolvimento visual e no aprendizado das crianças.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), erros refrativos não corrigidos estão entre as principais causas evitáveis de deficiência visual em crianças em idade escolar. A entidade também aponta o crescimento acelerado da miopia infantil, fenômeno associado à redução do tempo ao ar livre e ao aumento da exposição a telas digitais.

Para o oftalmologista Victor Massote, vice-diretor clínico do Oculare Hospital de Oftalmologia, o principal desafio é que muitas alterações visuais não apresentam sinais claros. “Na infância, o exame oftalmológico vai além de saber se a criança enxerga bem e permite avaliar o desenvolvimento e a saúde da visão de forma integral. Só assim é possível identificar problemas que, se não tratados, podem prejudicar a visão e a vida escolar.”

Segundo o especialista, a avaliação correta do grau é um ponto central nesse processo. “Sem alguns exames específicos, a criança pode parecer que enxerga bem, quando na verdade existe um problema que passa despercebido. Isso atrasa o tratamento e pode gerar dificuldades na escola que poderiam ser evitadas.”

Outro aspecto importante é verificar se os olhos estão alinhados e funcionando de forma coordenada. Quando os olhos não trabalham juntos da maneira correta, a criança pode ter dificuldade para ler, se concentrar e acompanhar as atividades. Se não for identificado cedo, esse tipo de alteração pode comprometer o desenvolvimento da visão.

Realizar esses exames durante as férias permite que a criança inicie o ano letivo com a visão adequada. Pais e responsáveis devem ficar atentos à saúde ocular desde cedo para proteger o desenvolvimento visual, o desempenho escolar e a qualidade de vida ao longo da infância.

Excesso de telas

O aumento do tempo de exposição a celulares, tablets e computadores também preocupa os especialistas, especialmente durante o período de férias escolares, quando o uso tende a ser mais intenso.

“O uso excessivo de telas exige muito esforço da visão para perto e diminui o piscar dos olhos. Com o tempo, isso sobrecarrega a visão da criança e pode piorar problemas que ainda não foram diagnosticados, refletindo diretamente no rendimento escolar”, explica Victor.

Tópicos relacionados:

criancas oftalmologia problemas-de-visao saude-ocular

