Assine
overlay
Início Saúde
ENERGIA ADEQUADA

Os alimentos que realmente aumentam a imunidade e ajudam o corpo a se proteger melhor

O que incluir na alimentação para fortalecer as defesas naturais

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
19/01/2026 09:13

compartilhe

SIGA
x
Os alimentos que realmente aumentam a imunidade e ajudam o corpo a se proteger melhor
Os alimentos que realmente aumentam a imunidade e ajudam o corpo a se proteger melhor crédito: Tupi

A busca por soluções rápidas para saúde imunológica costuma gerar confusão entre ciência, modismos alimentares e promessas exageradas. Muitas informações circulam sem explicar como o sistema imune funciona de fato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entender o papel dos alimentos que aumentam a imunidade exige olhar para energia, proteínas e micronutrientes, sem cair na ideia de "super-alimentos milagrosos".

Como a nutrição sustenta o funcionamento do sistema imunológico?

O sistema imune depende de energia adequada para que suas células consigam se multiplicar e responder a ameaças. Tanto a desnutrição quanto o excesso calórico prejudicam esse processo, afetando diretamente a defesa do organismo.

Leia Mais

Proteínas e aminoácidos são essenciais porque formam estruturas e substâncias usadas por macrófagos e linfócitos T e B. Carnes, ovos e leite cumprem esse papel, enquanto combinações como arroz com feijão suprem essa necessidade em dietas vegetais.

Quais nutrientes fazem diferença além das calorias e proteínas?

Além de energia e proteína, micronutrientes específicos são fundamentais para a coordenação da resposta imune. Eles não "turbinam" a imunidade, mas permitem que ela funcione de forma equilibrada.

A deficiência desses nutrientes compromete barreiras físicas, sinalização celular e resposta inflamatória adequada, tornando o organismo mais vulnerável a infecções.

Os alimentos que realmente aumentam a imunidade e ajudam o corpo a se proteger melhor
Escolhas certas na alimentação que ajudam o corpo a reagir melhor. – Créditos: depositphotos.com / amarosy

Quais são os principais alimentos que aumentam a imunidade na prática?

Nutriente Fontes alimentares Função no sistema imune
Zinco Carnes, leguminosas, grãos integrais Atuação de linfócitos T e B
Vitamina C Acerola, mamão, laranja Formação de colágeno e barreiras físicas
Proteínas Carnes, ovos, leite, arroz com feijão Produção de células e substâncias imunes

Quais cuidados práticos ajudam a manter a imunidade equilibrada?

  • Garantir ingestão calórica adequada ao peso e nível de atividade
  • Priorizar proteínas de qualidade em todas as refeições
  • Consumir frutas, vegetais, leguminosas e grãos integrais diariamente
  • Evitar excesso de ultraprocessados, que favorecem deficiências
  • Investigar cansaço persistente antes de usar suplementos
  • Considerar vitamina D apenas quando há pouca exposição solar

Selecionamos um conteúdo do canal Olá, Ciência!, que conta com mais de 2,48 mi de inscritos inscritos e já ultrapassa 469 mil visualizações neste vídeo, apresentando uma explicação baseada em evidências sobre quais alimentos contribuem de fato para o fortalecimento do sistema imunológico. O material destaca nutrientes essenciais, o papel da alimentação equilibrada e esclarecimentos sobre mitos comuns relacionados à imunidade, alinhado ao tema tratado acima:

Por que equilíbrio importa mais do que buscar alimentos que aumentam a imunidade?

O sistema imune funciona como uma orquestra, na qual cada célula tem um papel específico. Estimular apenas um componente, como prometem alguns modismos, pode gerar desarmonia e até riscos autoimunes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os alimentos que aumentam a imunidade não atuam amplificando o sistema, mas mantendo suas engrenagens prontas e coordenadas. Nutrição equilibrada sustenta a resposta imune de forma segura, consistente e baseada em ciência.

Tópicos relacionados:

alimentos comida imunidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay