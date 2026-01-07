Anvisa proíbe venda de fórmulas infantis da Nestlé por risco de toxina
Medida tem caráter preventivo após risco de contaminação de produtos da marca por toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus
compartilheSIGA
*Redação Aqui
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda e do uso de lotes específicos de diversas fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (7/1).
A medida, publicada por meio da Resolução nº 32/2026, tem caráter preventivo e ocorre após a identificação de um risco de contaminação por cereulide, uma toxina originada pela bactéria Bacillus cereus.
Leia Mais
O consumo de produtos contaminados por essa toxina pode desencadear sintomas como vômitos persistentes, diarreia e letargia, que se manifesta através de sonolência excessiva e lentidão física e de raciocínio.
A proibição atinge apenas alguns lotes das marcas. Confira quais abaixo:
A Nestlé deu início a um recolhimento voluntário internacional desses produtos. A contaminação foi rastreada até uma unidade fabril localizada na Holanda, onde um ingrediente (óleos) fornecido por um parceiro externo apresentou a desconformidade. Embora a falha tenha ocorrido em um fornecedor terceirizado, a empresa informou que já reforçou seus protocolos de segurança para evitar que o episódio se repita.
Por se tratar de um fornecedor global, a Nestlé estendeu o alerta e o recolhimento para outros mercados além do Brasil.
A Anvisa e a fabricante recomendam que pais e responsáveis adotem as seguintes precauções:
- Verificação do lote: confira o número do lote impresso na embalagem do produto
- Interrupção do uso: caso o lote esteja entre os afetados, o alimento não deve ser oferecido à criança. Vale ressaltar que os demais lotes dessas marcas que não constam na lista de recolhimento permanecem seguros para consumo
- Substituição ou devolução: o consumidor deve entrar em contato com o SAC da Nestlé Brasil (informado no rótulo) para obter orientações sobre trocas ou reembolsos
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Cuidados médicos: se a criança ingeriu o produto e apresentar mal-estar, deve-se buscar atendimento médico imediatamente, levando, se possível, a embalagem da fórmula para auxiliar no diagnóstico