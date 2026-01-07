Anvisa proíbe venda de fórmulas infantis da Nestlé por risco de toxina

*Redação Aqui

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda e do uso de lotes específicos de diversas fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (7/1).

A medida, publicada por meio da Resolução nº 32/2026, tem caráter preventivo e ocorre após a identificação de um risco de contaminação por cereulide, uma toxina originada pela bactéria Bacillus cereus.

O consumo de produtos contaminados por essa toxina pode desencadear sintomas como vômitos persistentes, diarreia e letargia, que se manifesta através de sonolência excessiva e lentidão física e de raciocínio.

A proibição atinge apenas alguns lotes das marcas. Confira quais abaixo:

Nestlé informa que já reforçou seus protocolos de segurança para evitar que o episódio se repita Anvisa

A Nestlé deu início a um recolhimento voluntário internacional desses produtos. A contaminação foi rastreada até uma unidade fabril localizada na Holanda, onde um ingrediente (óleos) fornecido por um parceiro externo apresentou a desconformidade. Embora a falha tenha ocorrido em um fornecedor terceirizado, a empresa informou que já reforçou seus protocolos de segurança para evitar que o episódio se repita.

Por se tratar de um fornecedor global, a Nestlé estendeu o alerta e o recolhimento para outros mercados além do Brasil.

A Anvisa e a fabricante recomendam que pais e responsáveis adotem as seguintes precauções:

- Verificação do lote: confira o número do lote impresso na embalagem do produto



- Interrupção do uso: caso o lote esteja entre os afetados, o alimento não deve ser oferecido à criança. Vale ressaltar que os demais lotes dessas marcas que não constam na lista de recolhimento permanecem seguros para consumo



- Substituição ou devolução: o consumidor deve entrar em contato com o SAC da Nestlé Brasil (informado no rótulo) para obter orientações sobre trocas ou reembolsos



- Cuidados médicos: se a criança ingeriu o produto e apresentar mal-estar, deve-se buscar atendimento médico imediatamente, levando, se possível, a embalagem da fórmula para auxiliar no diagnóstico