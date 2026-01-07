Vacinação: cuidado começa nas férias e protege as crianças o ano todo

As férias escolares são um período de descanso para as crianças, mas também são uma ótima oportunidade para as famílias cuidarem da saúde. Aproveitar esse tempo para atualizar a caderneta de vacinação é uma medida simples e fundamental para garantir que os pequenos estejam com a imunização em dia antes do retorno às aulas.

Colocar as doses pendentes em dia e reforços necessários ajuda a proteger as crianças justamente quando elas voltam a conviver mais de perto com os amiguinhos. “Ao retornar para a sala de aula, a criança passa a ter maior exposição a vírus e bactérias, seja pelo contato direto com outras crianças ou pelo uso de objetos compartilhados”, alerta Fábio Argenta, sócio-fundador e diretor médico da rede de imunização Saúde Livre Vacinas.

“Quando a vacinação não está atualizada, o risco aumenta, especialmente diante da circulação de doenças como gripe, dengue, varicela, rubéola e a meningite meningocócica, que é uma das mais preocupantes na infância”, destaca o médico.

Esse cuidado ganha ainda mais relevância diante dos alertas recentes de autoridades de saúde. A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) indicaram que a temporada de gripe nas Américas pode começar mais cedo em 2026 e apresentar maior impacto, em razão do aumento da circulação global do vírus influenza.

Além disso, no Brasil, foi confirmada a detecção da variante genética K do influenza A (H3N2) em amostras analisadas no estado do Pará, conforme o Informe de Vigilância das Síndromes Gripais divulgado em dezembro de 2025.

“A vacinação infantil é essencial para conter a propagação de doenças. Ela cria verdadeiras barreiras de proteção, impedindo que vírus, bactérias e outros agentes se espalhem, além de reduzir o risco de quadros graves. Trata-se de uma forma de proteção segura e eficaz”, completa Fábio.

Além do papel fundamental das famílias, as escolas também exercem uma função estratégica na promoção da saúde. Como espaços em que as crianças passam grande parte do dia, as instituições de ensino podem atuar no fortalecimento da ciência, no combate à desinformação e no apoio às campanhas de vacinação.

“Ações como palestras com profissionais de saúde, atualização de murais informativos, distribuição de materiais educativos e esclarecimento sobre a importância das vacinas e seu funcionamento no organismo ajudam a transformar o ambiente escolar em um aliado confiável na prevenção de doenças, promovendo benefícios tanto para a saúde individual quanto coletiva”, diz o especialista.