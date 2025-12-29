Assine
PREVENÇÃO

Checape de fim de ano: como está a saúde das suas articulações?

Exames preventivos são fundamentais para diagnósticos mais precoces e tratamentos mais eficazes, destaca ortopedista

A saúde articular garante mobilidade, autonomia e qualidade de vida, destaca médico
A saúde articular garante mobilidade, autonomia e qualidade de vida, afirma médico crédito: FreePik

O fim do ano costuma ser um período de balanços pessoais, revisões de metas e preparação para novos ciclos. Mas, entre tantas metas, rotinas e emoções, um item importante ainda é ignorado por grande parte das pessoas: A avaliação da saúde articular.

Como reforça o ortopedista especialista em terapia celular, Luiz Felipe Carvalho, exames preventivos são fundamentais para diagnósticos mais precoces e tratamentos mais eficazes.

“Ao longo do tempo, o corpo registra cada esforço repetitivo, sobrecarga mecânica, treino intenso ou até longas jornadas sentado diante do computador. Esse acúmulo de microagressões pode gerar inflamações silenciosas e pequenos danos que, quando não identificados, evoluem para quadros mais sérios”.

“Por isso, os checapes no fim do ano funcionam como um 'mapa' que revela o estado real das articulações e permite corrigir rumos antes que problemas se intensifiquem”, explica Luiz Felipe.

Como é feito um checape?

A primeira etapa desse checape é a avaliação clínica, em que o especialista examina amplitude de movimento, sensibilidade, estabilidade das articulações e eventuais pontos de dor. Esse exame inicial costuma direcionar a necessidade de exames de imagem, fundamentais para entender a estrutura interna das articulações.

Exames adicionais podem (e devem) ser pedidos de acordo com o caso específico de cada paciente e as indicações do especialista. “Muitas vezes, essas alterações não causam sintomas intensos visíveis no início, mas podem comprometer a mobilidade ao longo dos meses, por isso, alguns exames de imagem são muito úteis”, explica.

Valorize a sua saúde em 2026

Cuidar das suas articulações no fim do ano, a ao longo de todo o ano novo, não é apenas uma medida preventiva, reforça o médico. “É uma forma de garantir mobilidade, autonomia e qualidade de vida no ano que está por vir. A saúde articular sustenta todo o restante: afeta desde o humor até a produtividade, passando pela qualidade do sono e pela disposição para atividades físicas.”

“Começar 2026 com consciência e planejamento pode fazer toda a diferença para viver o ano com mais conforto, menos dor e maior liberdade de movimento”, destaca.

