BENEFÍCIOS E RISCOS

Os efeitos no corpo ao comer uma vez ao dia explicados de forma simples para quem tem dúvidas sobre esse hábito

Essas informações ajudam a compreender possíveis efeitos no organismo

28/12/2025 15:35

Os efeitos no corpo ao comer uma vez ao dia explicados de forma simples para quem tem dúvidas sobre esse hábito

Comer apenas uma vez por dia tem ganhado atenção por prometer mudanças metabólicas rápidas, mas o impacto desse padrão varia bastante entre as pessoas. Entender o que acontece ao comer uma vez ao dia exige olhar para benefícios potenciais e riscos reais, considerando saúde, rotina e necessidades individuais.

Comer uma vez ao dia o que acontece no corpo

Quando alguém passa longos períodos sem se alimentar, o organismo entra em um estado metabólico diferente. Jejuns prolongados podem estimular processos de renovação celular, reduzir inflamação e melhorar a resposta à insulina em alguns perfis.

Também ocorre uma mudança na fonte de energia, com maior uso de gordura. Em certas pessoas, isso se reflete em sensação de foco e estabilidade mental, enquanto em outras pode gerar desconforto.

Comer uma vez ao dia e os possíveis efeitos mentais

Além do corpo, o cérebro também reage ao padrão alimentar. Algumas pessoas relatam clareza mental e menos oscilações de energia ao longo do dia, especialmente quando a refeição é bem estruturada.

Por outro lado, períodos longos sem comer podem elevar hormônios do estresse, afetar o sono e prejudicar o humor, mostrando que a resposta não é universal.

Os efeitos no corpo ao comer uma vez ao dia explicados de forma simples para quem tem dúvidas sobre esse hábito
Esses efeitos variam de pessoa para pessoa e dependem de vários fatores. – Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko

Benefícios e riscos de comer uma vez ao dia

Antes de adotar esse padrão, é fundamental conhecer os dois lados. O mesmo hábito pode trazer vantagens para uns e dificuldades para outros.

  • Ativação de processos de limpeza celular, ligados à adaptação ao jejum
  • Melhora da sensibilidade à insulina em alguns adultos
  • Uso maior de gordura como combustível, auxiliando no controle de peso inicial
  • Risco de deficiências nutricionais, se a refeição for incompleta
  • Aumento do estresse e da compulsão alimentar em pessoas sensíveis

Comer uma vez ao dia para quem é indicado ou não

Perfil Possível resposta Atenção necessária
Adultos saudáveis Podem se adaptar gradualmente Monitorar energia e nutrientes
Pessoas com obesidade inicial Podem ter resposta metabólica positiva Acompanhamento profissional
Diabéticos tipo 1 Alto risco Não indicado
Gestantes Pode comprometer nutrição Não indicado
Histórico de transtorno alimentar Pode agravar sintomas Evitar

Selecionamos um conteúdo do canal A Ciência do Corpo, que conta com mais de 2,8 mil inscritos e já ultrapassa 157 mil visualizações neste vídeo, explicando o que pode acontecer quando uma pessoa se alimenta apenas uma vez por dia, com base em evidências científicas. O material aborda possíveis efeitos no metabolismo, energia e saúde geral, alinhado ao tema tratado acima:

Comer uma vez ao dia exige cuidado e estratégia

Comer uma vez ao dia não é uma solução universal. Para alguns adultos, pode funcionar quando feito com planejamento, refeição nutritiva e acompanhamento profissional. Para outros, os riscos superam os benefícios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ponto central é respeitar os sinais do corpo, evitar extremos e lembrar que saúde a longo prazo depende de equilíbrio nutricional, não apenas do número de refeições.

