Aumento do consumo de açúcar nas festas exige cuidado extra com saúde bucal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O período de festas de fim de ano é, para muita gente, marcado por um maior consumo de doces e carboidratos. Diante disso, especialistas em saúde bucal reforçam a necessidade de manter -e até aumentar- os cuidados diários.

Relaxar com o cuidado bucal pode custar caro. De acordo com a dentista Bianca Zambiasi, integrante do Conselho Federal de Odontologia, o consumo elevado de açúcar pode acelerar o desenvolvimento de cáries e lesões. Em um curto período, benefícios de um ano todo de escovação correta podem ser perdidos.

Presente em alimentos como pães e massas, o carboidrato se transforma em glicose no organismo. De acordo com Zambiasi, o açúcar aumenta a suscetibilidade à desmineralização do esmalte dentário, que é a camada externa do dente e funciona como uma barreira de proteção contra cáries, ácidos, bactérias e temperaturas extremas.

Veja a seguir as dicas da especialista para aproveitar panetones, perus e rabanadas com segurança.

NÃO DEIXE A SAÚDE BUCAL DE LADO

A orientação primordial é escovar os dentes três vezes ao dia, após as principais refeições.

Para aqueles que aumentam o consumo de doces ou fazem lanches e dão "beliscadas" ao longo do dia, a higiene deve ser feita "sempre que comer", especialmente após refeições com carboidratos e açúcar. Para que os resíduos não fiquem depositados nos dentes, Zambiasi recomenda, ao menos, beber água após a refeição.

No que tange às crianças, a higiene é ainda mais complexa, pois é difícil conscientizá-las sobre a necessidade de escovar os dentes e de não comer o tempo todo.

O PAPEL ESSENCIAL DO FLÚOR

Um ponto crucial destacado pela dentista é a importância do creme dental com flúor.

"É o flúor que realiza o mecanismo de proteção do dente nos momentos em que não estamos escovando". O flúor deve estar presente em uma concentração de 1100 ppm, diz a profissional.

ATENÇÃO AO APARELHO NOS DENTES

Quem usa aparelho ortodôntico ou prótese deve ter atenção redobrada nesta época de festas, principlamente ao mastigar alimentos duros, que podem danificar as peças do aparelho. Considerando que muitos dentistas estão em recesso, o melhor é evitar a perda.

Segundo Zambiasi, é preciso cuidado ao comer alimentos como milho, castanhas, frutas cristalizadas e certas aves e outras carnes com ossos.

ÁLCOOL TAMBÉM PREJUDICA A SAÚDE BUCAL

Exagerar no consumo de álcool também traz riscos à saúde bucal. Segundo a dentista, o consumo de bebidas naturalmente ácidas junto a alimentos açucarados aumenta o risco de desenvolver cáries. "O açúcar associado ao ambiente ácido favorece a ação de bactérias cariogênicas", afirma Zambias.

Vinhos (especialmente brancos e rosés), cervejas, espumantes, drinques com frutas cítricas e destilados misturados a refrigerantes ou sucos ácidos são algumas bebidas de maior acidez (baixo pH).

A especialista diz ainda que o consumo excessivo de álcool pode provocar lesões cervicais não cariosas, um tipo de desgaste no esmalte que não tem origem bacteriana. "Elas podem surgir mesmo em pessoas que mantêm uma boa rotina de higiene bucal", afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A recomendação para curtir com segurança, portanto, é beber com moderação e manter a rotina de cuidados com a saúde bucal.