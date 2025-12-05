Obra investiga o arrependimento e afetos profundos da experiência

Em um cenário em que ansiedade, autocobrança e confusão emocional se intensificam,o psicanalista, filósofo e escritor René Dentz lança seu novo livro “Da culpa ao arrependimento”, publicado pela Ideias & Letras. A obra propõe uma reflexão sobre dois afetos centrais da vida psíquica: a culpa e o arrependimento - sentimentos que, segundo o autor, marcam profundamente a subjetividade contemporânea.

René apresenta um ensaio que percorre clínicas psicanalíticas, tradições filosóficas e múltiplas expressões espirituais para compreender como esses afetos se formam, se transformam e podem abrir novos caminhos de vida. O livro não segue a lógica de um manual ou de um guia moral, trata-se de uma investigação sofisticada e acessível, que articula teoria, casos clínicos e reflexão existencial.

Para o autor, a obra nasce tanto da prática de consultório, quanto de vivências humanas compartilhadas ao longo de mais de quinze anos de escuta. “Escrevi este livro porque vejo que muitas pessoas vivem aprisionadas à culpa, repetindo dores antigas e acreditando que não podem recomeçar. O arrependimento, quando compreendido em sua profundidade ética e emocional, não é punição, é uma forma de renascer. É o gesto que nos permite recuperar a própria história e reabrir o futuro com mais liberdade e responsabilidade”, afirma.

A narrativa parte de uma distinção essencial: culpa paralisa, arrependimento transforma. René mostra como a culpa pode bloquear processos internos, adoecer, corroer a autoestima e perpetuar padrões, ao mesmo tempo em que aponta o arrependimento como um movimento capaz de reorganizar a narrativa pessoal, reparar vínculos e reconstruir significados.

Perspectiva interdisciplinar

O livro dialoga com autores como Ricoeur, Winnicott, Teresa de Ávila, Girard, Aristóteles, Kant, Nietzsche e pensadores contemporâneos, oferecendo ao leitor uma perspectiva interdisciplinar que integra psicanálise, filosofia, hermenêutica e espiritualidade. O texto também percorre tradições religiosas como Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, Budismo e religiões de matriz africana, para mostrar a universalidade e a pluralidade do tema.

Os capítulos apresentam casos clínicos articulados com reflexões teóricas, abordando temas como trauma, vergonha, memória, perdão, narrativa do eu, responsabilidade, identidade moral e processos de cura emocional. O resultado é uma obra que se dirige tanto ao público geral quanto a profissionais da saúde mental, educadores, agentes religiosos e leitores interessados em espiritualidade e filosofia.

René destaca ainda a relevância contemporânea da discussão. “Vivemos em uma cultura acelerada, marcada pela exposição constante e por uma dificuldade crescente de revisitar o próprio erro com honestidade. O arrependimento é quase um ato de coragem moral, exige pausa, escuta e verdade interior. Três gestos que se tornaram raros, mas profundamente necessários”, ressalta.

Serviço

Livro: Da culpa ao arrependimento

Autor: René Dentz

Editora: Ideias & Letras

Páginas: 64

Preço: R$ 28

Onde encontrar: https://www.editoraideiaseletras.com.br/






