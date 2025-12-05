Câncer de mama e colo de útero: onde fazer exames de graça em BH

Apesar de o Brasil oferecer gratuitamente exames para rastrear o câncer de colo do útero e o de mama, muitas mulheres ainda enfrentam obstáculos que vão muito além da disponibilidade do serviço. Medo do diagnóstico, dor ao realizar o exame, vergonha, demora para agendar ou receber resultados e até fatores como cor da pele, escolaridade e condição de emprego seguem dificultando a adesão ao rastreamento.





Em Belo Horizonte, moradoras podem realizar exames essenciais para a prevenção do câncer de mama e de colo de útero gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O acesso à mamografia e ao papanicolau é um direito e o primeiro passo é procurar o centro de saúde mais próximo de casa para receber as orientações e o encaminhamento necessário.

A detecção precoce é a principal ferramenta para aumentar as chances de cura. Recentemente, o debate sobre as barreiras que afastam as mulheres dos exames, como medo e desinformação, reforçou a importância de divulgar os canais de acesso aos serviços de saúde. Em BH, a rede municipal oferece uma estrutura completa para o rastreamento.

O papanicolau, exame que detecta alterações no colo do útero, é recomendado para mulheres de 25 a 64 anos. Já a mamografia, que investiga o câncer de mama, é indicada para a faixa etária de 50 a 69 anos, com periodicidade a cada dois anos. Mulheres fora dessas faixas etárias, mas com sintomas ou histórico familiar, também podem conseguir o exame após avaliação médica.

Os principais sintomas de câncer de mama incluem o aparecimento de nódulos na mama ou axila, alterações na pele (como vermelhidão, retração ou aspecto de "casca de laranja") e alterações no mamilo (secreção espontânea, inversão ou dor) . É importante procurar um médico para uma avaliação profissional caso algum desses sinais seja notado, já que nem todos os nódulos são malignos e o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura.

Sinais e sintomas de alerta

Nódulo ou caroço: Presença de um nódulo endurecido e fixo na mama ou axila que pode ou não ser indolor.

Alterações na pele: Vermelhidão, inchaço, espessamento, retração ou aspecto de "casca de laranja" na pele da mama.

Alterações no mamilo: Secreção espontânea (especialmente se for sanguinolenta ou escura), inversão ou retração do mamilo.

Alterações no tamanho ou formato da mama: A mama pode apresentar um inchaço irregular ou mudar de tamanho ou formato.

Nódulos na axila ou pescoço: Presença de pequenos nódulos na região das axilas ou pescoço.

Dor persistente: Dor na mama ou mamilo que não está relacionada ao ciclo menstrual e persiste com o tempo.

O que é câncer colo de útero?

O câncer de colo de útero, também conhecido como câncer cervical, é um tipo de câncer que se desenvolve nas células da região mais baixa do útero. Isso ocorre quando essas células passam a se multiplicar de forma desordenada.

A maioria dos casos de câncer de colo de útero estão relacionados à infecção pelo papiloma vírus humano (HPV), de alta prevalência no Brasil. Por este motivo, este é o tumor ginecológico mais frequente na população brasileira.

Sintomas

Os sintomas do câncer de colo de útero podem variar a depender do estágio da doença. Nos estágios iniciais, pode não apresentar sintomas visíveis. Conforme a doença avança, os sintomas que podem surgir incluem:

sangramento vaginal anormal: sangramento entre os períodos menstruais, após a relação sexual ou após a menopausa. Esse é um dos sintomas mais comuns do câncer cervical

corrimento vaginal anormal: corrimento vaginal que pode ser com aspecto líquido, com sangue ou com odor desagradável

dor pélvica: dor persistente na região mais baixa da barriga, especialmente durante relações sexuais

dor ao urinar: dor ou desconforto ao urinar, que pode ser causado pela pressão do tumor sobre a bexiga

dor nas costas ou nas pernas: dor nas costas ou nas pernas pode ocorrer quando o câncer atinge para os tecidos ao redor

perda de peso inexplicável: perda de peso sem motivo aparente pode ocorrer nos estágios mais avançados do câncer

Como agendar os exames gratuitos

O caminho para realizar os exames começa na unidade básica de saúde do seu bairro. Após consulta com um profissional da equipe de saúde da família, a paciente recebe o pedido e o agendamento para um dos serviços especializados da prefeitura ou de parceiros conveniados.

É fundamental levar um documento de identidade com foto, o cartão do SUS e um comprovante de residência no dia da consulta inicial no centro de saúde. O agendamento posterior do exame dependerá da disponibilidade da rede, mas a equipe do posto informará sobre os prazos.

Principais locais para mamografia e papanicolau

A coleta para o exame de papanicolau é realizada na maioria dos 152 centros de saúde da capital. O material é então enviado para análise. Para a mamografia, a paciente é encaminhada para um dos locais que possuem o mamógrafo. Veja alguns dos principais pontos que realizam o procedimento após o encaminhamento:

Centro de Especialidades Médicas Venda Nova: oferece diversos serviços de diagnóstico, incluindo mamografia.

Hospital Metropolitano Odilon Behrens: um dos principais complexos hospitalares da cidade que realiza o exame.

Santa Casa de Belo Horizonte: instituição filantrópica que atende pelo SUS e é referência em exames de imagem.

Hospital das Clínicas da UFMG: realiza o procedimento para pacientes encaminhadas pela rede pública.

