Influenciadora transforma diagnóstico de câncer em alerta sobre HPV

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A influenciadora Marcela França descobriu que tinha papilomavírus humano (HPV) durante um exame de rotina, aos 24 anos. Mais de uma década depois, a infecção evoluiu para câncer do colo do útero. Com o apoio da família, ela enfrentou o tratamento e, hoje, aos 43 anos, usa suas redes sociais para alertar outras mulheres sobre a importância da prevenção. “O câncer não é um diagnóstico final”, afirma.

Em outubro, o foco se volta para a saúde da mulher, com diversas ações dedicadas à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Entre as iniciativas em destaque está a campanha Outubro Além do Rosa, que traz um convite: construir um futuro livre do câncer do colo do útero.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o HPV é responsável por 99% dos casos de câncer do colo do útero, o terceiro tipo mais frequente entre mulheres no Brasil, com previsão de 17 mil novos diagnósticos em 2025.

Por outro lado, estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que a vacinação reduziu em 58% a incidência da doença. “Há 20 anos, pouco se falava sobre a vacina no Brasil. Hoje, minha filha acabou de completar 10 anos e já estou programando para vaciná-la”, conta Marcela.

O que é o HPV?

O papilomavírus humano (HPV) é uma infecção comum, transmitida principalmente por contato sexual, que pode atingir a pele e as mucosas. Muitas vezes assintomático, o vírus pode permanecer inativo por anos e se manifestar quando há alteração na imunidade, como em casos de baixa resistência do organismo.

Por isso, mesmo sem sintomas, o vírus pode ser transmitido. A combinação entre vacinação e uso de preservativos continua sendo a estratégia mais eficaz de prevenção.

Para Isabel Dias, gerente técnica da Drogaria Araujo, a imunização é um pilar essencial da prevenção. “Vacinar-se contra o HPV é a medida mais potente para evitar a infecção. Essa imunização, segura e eficaz, é fundamental para conter o avanço do câncer do colo do útero e outras complicações associadas.”

Além do câncer do colo do útero, a infecção está associada a tumores de vulva, vagina, ânus, pênis e orofaringe, além de provocar verrugas genitais.

Como prevenir?

A vacinação é prioritariamente recomendada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, adultos de até 45 anos e, mediante orientação médica, para pessoas com condições especiais de saúde, como imunodeprimidos e pacientes oncológicos.

Também podem se vacinar vítimas de abuso sexual, usuários de profilaxia pré-exposição (PrEP) e mulheres e homens que vivem com HIV. Todos esses públicos têm acesso gratuito ao imunizante quadrivalente (que cobre quatro tipos do vírus) pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na rede privada, laboratórios e drogarias disponibilizam a vacina nonavalente, que protege contra nove tipos do vírus. Homens e mulheres de 9 a 45 anos podem receber o imunizante.

Para adolescentes com menos de 20 anos, a orientação é tomar duas doses, com um intervalo de seis meses entre elas (0 e 6 meses). Já adultos a partir dos 20 anos que ainda não foram vacinados devem receber três doses, aplicadas nos intervalos de 0, 1 a 2 e 6 meses.





