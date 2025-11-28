Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dezenas de mulheres receberam atendimento inadequado para câncer de mama em região da Inglaterra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 13:33

compartilhe

SIGA

Dezenas de mulheres com câncer de mama foram tratadas com atraso ou submetidas a mastectomias desnecessárias devido às "falhas" de uma unidade do sistema de saúde pública no nordeste da Inglaterra, segundo um relatório independente. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O informe, encomendado pela unidade do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) que atende a região de Darlington, sobre seu Serviço de Cirurgia Mamária, menciona "falhas sistêmicas e persistentes" e "práticas ultrapassadas". 

Segundo o estudo, essas deficiências incluem atrasos no diagnóstico, tumores não detectados e uma "alta taxa" de intervenções cirúrgicas, incluindo mastectomias. 

Embora o relatório seja às vezes confuso sobre o número exato de mulheres afetadas, uma investigação complementar da BBC publicada nesta sexta-feira indica que a regional está analisando casos de mais de 200 mulheres, das quais 43 declararam ter sofrido um "prejuízo substancial". 

A delegação do serviço nacional de saúde, que administra nove hospitais, apresentou na terça-feira suas desculpas "às pacientes e às suas famílias". 

Segundo investigações realizadas em 2024 e citadas pela BBC, quase metade das mulheres diagnosticadas com câncer de mama nessa unidade foram submetidas à mastectomia, enquanto a média no Reino Unido, segundo a organização beneficente Breast Cancer Now, era de apenas 27%. 

Além disso, apenas 7,5% das mastectomias realizadas nos estabelecimentos dessa regional foram seguidas de uma reconstrução mamária imediata, muito abaixo do mínimo nacional recomendado de 25%. 

Kate Driver, de 31 anos, contou à BBC que teve de esperar semanas pelo seu diagnóstico. Uma vez recebido, a equipe lhe prescreveu uma mastectomia sem reconstrução imediata. 

A paciente preferiu recorrer a uma clínica vinculada a outra regional.

adm/cat/psr/eg/jc/dd 

Tópicos relacionados:

gb mulheres saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay