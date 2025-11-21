As cores e formatos das unhas dos anos 90 retornam com força e mostram como a simplicidade continua atual

Os anos 90 marcaram uma época de grande expressão na moda e na beleza, com estilos que reverberam até hoje em tendências modernas. Das roupas às unhas, as influências dessa década continuam a trazer nostalgia e frescor ao cenário da moda, especialmente com a volta dos designs de unhas minimalistas, que unem sofisticação e simplicidade em propostas renovadas.

Quais designs de unhas minimalistas dos anos 90 estão voltando

Diversos estilos consagrados dos anos 90 retornam com destaque, como as icônicas unhas francesas, agora reaparecendo com uma abordagem mais moderna, mas sem perder seus traços marcantes e ousados. Nos anos 90, a francesinha se diferenciava pelo traço mais grosso e evidente nas pontas, em contraste com versões mais delicadas de outras décadas.

A francesinha segue se reinventando, provando seu caráter atemporal e sendo constantemente adotada por novas gerações que buscam um toque clássico e elegante.

Por que o esmalte azul pastel voltou a ser tendência

O azul celeste, que conquistou os anos 90, reflete frescor e suavidade, frequentemente usado por celebridades como Alicia Silverstone. Atualmente, esse tom ressurgiu impulsionado pelas redes sociais, especialmente o TikTok, que ajudou a resgatar a simplicidade sofisticada dessa cor.

Além do azul pastel, uma tendência dos anos 90 que está em alta novamente são as unhas neon. O retorno dessas cores vibrantes reforça a busca por visuais modernos, criativos e cheios de personalidade, agradando especialmente quem busca destaque e diversão no visual.

Por que as unhas quadradas fizeram tanto sucesso nos anos 90

Nas décadas passadas, o formato geométrico das unhas quadradas transmitia elegância e modernidade, tornando-se uma escolha popular entre quem queria unir praticidade e sofisticação. Hoje, esse estilo volta com força, tanto para composições minimalistas quanto para nail arts mais elaboradas.

Quem deseja adotar o formato quadrado nas unhas pode escolher entre diversas variações que combinam com diferentes estilos, como:

Unhas quadradas clássicas com esmalte nude

Unhas quadradas decoradas com linhas minimalistas

Unhas quadradas com pontas coloridas (francesinha quadrada)

Como a cor rosa claro influencia as tendências de unhas nos dias de hoje

O rosa claro, presença constante nos anos 90, retorna atualizado com um brilho sutil. Essa estética, ao mesmo tempo discreta e glamourosa, é ideal para diversas ocasiões e estilos.

A escolha dos tons de rosa confirma a força das cores sutis na moda das unhas, já que unem delicadeza e apelo universal, mostrando que o clássico nunca sai de moda.

Reviver essas tendências vai além da nostalgia: evidencia como a moda é cíclica e adapta o clássico ao novo. Os designs minimalistas dos anos 90 seguem relevantes, reforçando a ideia de que a beleza está também na simplicidade. Assim, referências vintage continuam pulsando na moda contemporânea, proporcionando identidade, elegância e renovação.