Desde cosméticos até obras de arte, o brilho do esmalte atrai e conquista

    Na arte ou na técnica, o esmalte, chamado também de esmalte vidrado, é o resultado da fusão de vidro em pó com um suporte de metal, vidro ou cerâmica por meio do aquecimento em forno. Na fusão, o pó escorre e endurece no formato de uma camada vítrea com grande durabilidade - na foto, um mostrador de relógio Louis George com esmalte vidrado. Foto: Babbela/wikimédia Commons
    O esmaltado é, em muitos casos, um objeto de finalidade decorativa que é dotado de um revestimento de esmalte. Foto: - BrokenSphere/wikimédia Commons
    Na antiguidade, os egípcios recorriam à esmaltagem na cerâmica e em objetos de pedra nas artes decorativas. Em outras civilizações da época, a técnica era utilizada no campo da joalheria também. Foto: BabelStone/wikimédia Commons
    Gregos, celtas e chineses, por exemplo, também utilizaram esmalte para objetos de metal. No Império Romano, a esmaltagem servia à decoração de recipientes de vidro. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
    A partir do século 19, a técnica passou a ser adotada na fabricação de produtos em série e de uso cotidiano, mormente em recipientes de cozinha. Foto: Creative Commons
    A maior parte do esmalte utilizado nas indústrias modernas é aplicado no aço. O material também pode ser adotado em cobre, alumínio, ferro, aço laminado a quente, ouro e prata. Na imagem, São Gregório desenhado em esmalte de Limoges sobre uma placa de cobre. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
    Entre as técnicas de decoração de objetos de metal está a Cloisonné, que foi introduzida na China ainda no século 14 - na imagem, uma tigela da Dinastia Ming com esse método. Foto: pschemp/wikimédia Commons
    Nela, tiras bem finas de metal são coladas sobre uma superfície para formar um desenho. Os compartimentos são preenchidos com esmaltes coloridos, que são comprimidos e polidos até que se chegue ao acabamento pretendido. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
    Outro tipo é o esmalte de Limoges, que foi produzido na cidade francesa homônima. Aplicado geralmente em uma base de cobre. Na imagem, peças representando a via sacra com essa técnica. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
    O esmalte vidrado pode ser aplicado em superfícies de prata, como neste exemplo de uma taça ornamental. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
    O esmalte ou verniz de unha é um material utilizado para decorar e proteger as unhas. Ele pode ser aplicado em cores e texturas diversas. Foto: Imagem de Yana por Pixabay
    Esse esmalte tem na sua composição um polímero orgânico e outros elementos que dão e ele cor e textura. Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
    Há diversos tipos de esmalte de unha. Os principais são o verniz gel, o verniz cobertura espelhada e o verniz extra brilho. Foto: Imagem de Alehandra13 por Pixabay
    Acredita-se que a origem do esmalte de unha remonte à China antiga, da época imperial, cerca de 3.000 a.C.. Na dinastia Ming, ele era fabricado com mistura que incluía cera de abelha e goma-arábica. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
    No entanto, há registros do uso também no Egito antigo, especialmente por membros da realeza. Há relatos históricos de que a famosa rainha Cleópatra tinha preferência por esmalte vermelho intenso. Foto: Wikimedia Commons Amos Gvili
    No século 20, o esmalte foi aperfeiçoado pelos processos de industrialização. Em 1925, em meio aos estudos para desenvolver tinturas para carro, foram identificadas soluções que passariam a ser usadas na fabricação dos esmaltes atuais. Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
    Nas décadas seguintes, grandes estrelas do cinema de Hollywood, como Rita Hayworth, passaram a utilizar esmaltes nas unhas dos pés e das mãos, o que ajudou na popularização do produto. Foto: Domínio público
    Vale ressaltar que existem esmaltes aplicados em outros segmentos. Um exemplo é o esmalte automotivo, utilizado para dar cor a veículos, peças metálicas e máquinas industriais, por exemplo. Foto: Divulgação
