O poder da citronela no combate a pernilongos e mosquitos agora no verão

Com a chegada do verão, o aumento de mosquitos e pernilongos traz preocupação por serem vetores de doenças como dengue, zika e chikungunya. Buscando proteção, alternativas naturais como a citronela, ou Cymbopogon nardus, vêm ganhando destaque devido às propriedades repelentes eficazes e ao aroma agradável, protegendo pessoas e ambientes.

Entenda o que torna a citronela eficaz contra mosquitos

A citronela age principalmente através de seus componentes químicos, como o citral e o geraniol, que dificultam a detecção humana pelos mosquitos. Por interferirem nos seus receptores nervosos, esses compostos fazem da citronela uma alternativa interessante para quem prefere soluções naturais aos repelentes tradicionais.

Diferente dos repelentes à base de substâncias sintéticas como o DEET, a citronela oferece proteção leve e um aroma suave, o que agrada especialmente pessoas sensíveis a cheiros artificiais.

Erva que esconde uma força especial contra mosquitos – Créditos: depositphotos.com / Designs_

Principais formas de usar a citronela no dia a dia

Existem alternativas acessíveis e práticas para incorporar a citronela na rotina. Antes de escolher a melhor para seu ambiente ou situação, vale considerar a praticidade e a proteção necessária. Confira as opções mais populares:

Óleo essencial: Pode ser aplicado em pequenas quantidades na pele ou usado em difusores.

Velas e incensos: Ideais para ambientes externos, ajudam a formar uma barreira aromática durante eventos ao ar livre.

Plantas vivas: Cultivar citronela em vasos ou jardins, contribuindo tanto para o visual quanto como repelente natural.

Compare a eficácia da citronela com outros repelentes

A citronela é considerada ambientalmente amigável e segura para pessoas e animais de estimação, sendo muito procurada por quem busca alternativas naturais. No entanto, sua proteção pode ser menos duradoura que a de repelentes químicos e pode exigir reaplicações mais frequentes, especialmente em áreas de alta infestação.

Pesquisas sugerem que, embora eficaz por períodos curtos, é mais indicada para situações rotineiras e de baixo risco.

Esse vídeo do Campo e Mesa fala sobre o poder da citronela no combate a pernilongos e mosquitos do verão:

Principais cuidados ao utilizar produtos

Mesmo sendo natural, é fundamental adotar alguns cuidados ao utilizar citronela, especialmente em sua forma concentrada. Um teste de alergia é recomendado antes de aplicar o óleo essencial na pele e, para evitar desconforto respiratório, prefira lugares ventilados ao usar produtos aromáticos.

Veja algumas dicas importantes que garantem um uso seguro e eficaz:

Realize teste de alergia antes de aplicar na pele.

Utilize em ambientes abertos ou ventilados.

Observe possíveis reações pessoais e interrompa o uso se necessário.

No geral, a citronela representa uma solução prática, natural e sustentável para quem busca proteção contra mosquitos durante o verão. Seja como planta, óleo essencial ou produto comercial, sua versatilidade contribui para ambientes mais agradáveis e protegidos.