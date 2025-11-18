O sinal discreto nas pernas que pode indicar problema na circulação sanguínea
Uma manifestação leve que pode apontar alterações internas importantes
compartilheSIGA
Um sinal discreto que muitas pessoas ignoram nas pernas pode ser o primeiro alerta de que algo não vai bem na circulação sanguínea, mesmo antes de sintomas mais intensos aparecerem.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Qual é o sinal discreto que pode indicar problema na circulação sanguínea
Um dos sinais mais comuns é a sensação de formigamento ou peso constante nas pernas, que surge após pequenos esforços ou longos períodos sentado. Esse incômodo indica que o sangue não está fluindo adequadamente.
Em muitos casos, esse sintoma aparece de forma leve no início, mas tende a se intensificar conforme a circulação sanguínea encontra mais dificuldade para retornar ao coração.
Como identificar quando o incômodo nas pernas está ligado à circulação sanguínea
Quando a sensação de peso, dormência ou pulsação incomum se repete diariamente, há indícios de que pode existir um problema vascular. Esses sintomas não devem ser ignorados, especialmente se surgirem ao final do dia.
A seguir, veja sinais que costumam acompanhar esse incômodo e que ajudam a identificar falhas na circulação sanguínea:
- Inchaço recorrente no fim da tarde
- Veias mais aparentes ou surgimento de vasinhos
- Cansaço intenso ao caminhar pequenas distâncias
- Sensação de queimação ou calor nas panturrilhas
- Dormência que piora ao ficar sentado
O que acontece na circulação sanguínea quando esses sinais aparecem
Esses sintomas surgem porque as veias têm dificuldade em bombear o sangue de volta ao coração, provocando acúmulo nas pernas. Com o tempo, isso eleva a pressão nos vasos e gera desconfortos progressivos.
Leia Mais
Como melhorar a circulação sanguínea quando surgem esses sintomas
Alguns hábitos simples podem reduzir o incômodo e melhorar o retorno venoso, especialmente quando adotados diariamente.
Elevar as pernas por alguns minutos ao longo do dia, se movimentar com mais frequência e evitar longos períodos sentado já reduz consideravelmente o acúmulo de sangue nas extremidades. O Dr. Alexandre Amato explica os 12 sinais mais comuns que podem indicar problemas no sistema arterial, venoso ou linfático:
Quais problemas podem surgir quando a circulação sanguínea é comprometida
A tabela abaixo mostra complicações que podem aparecer ao longo do tempo quando a circulação sanguínea não é tratada.
|Complicação
|Consequência
|Sinais iniciais
|Risco
|Varizes
|Dilatação das veias
|Vasinhos e dor
|Médio
|Insuficiência venosa
|Acúmulo de sangue nas pernas
|Inchaço
|Alto
|Trombose
|Formação de coágulos
|Dor súbita
|Alto
|Má oxigenação
|Cansaço e peso
|Dormência
|Médio