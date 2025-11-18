O sinal discreto nas pernas que pode indicar problema na circulação sanguínea

Um sinal discreto que muitas pessoas ignoram nas pernas pode ser o primeiro alerta de que algo não vai bem na circulação sanguínea, mesmo antes de sintomas mais intensos aparecerem.

Qual é o sinal discreto que pode indicar problema na circulação sanguínea

Um dos sinais mais comuns é a sensação de formigamento ou peso constante nas pernas, que surge após pequenos esforços ou longos períodos sentado. Esse incômodo indica que o sangue não está fluindo adequadamente.

Em muitos casos, esse sintoma aparece de forma leve no início, mas tende a se intensificar conforme a circulação sanguínea encontra mais dificuldade para retornar ao coração.

Como identificar quando o incômodo nas pernas está ligado à circulação sanguínea

Quando a sensação de peso, dormência ou pulsação incomum se repete diariamente, há indícios de que pode existir um problema vascular. Esses sintomas não devem ser ignorados, especialmente se surgirem ao final do dia.

A seguir, veja sinais que costumam acompanhar esse incômodo e que ajudam a identificar falhas na circulação sanguínea:

Inchaço recorrente no fim da tarde

Veias mais aparentes ou surgimento de vasinhos

Cansaço intenso ao caminhar pequenas distâncias

Sensação de queimação ou calor nas panturrilhas

Dormência que piora ao ficar sentado

Um aviso do corpo que pode ajudar na detecção precoce de problemas vasculares. – Créditos: depositphotos.com / marucco

O que acontece na circulação sanguínea quando esses sinais aparecem

Esses sintomas surgem porque as veias têm dificuldade em bombear o sangue de volta ao coração, provocando acúmulo nas pernas. Com o tempo, isso eleva a pressão nos vasos e gera desconfortos progressivos.

Como melhorar a circulação sanguínea quando surgem esses sintomas

Estudos publicados em portais de cardiologia apontam que esse problema é mais comum em pessoas que ficam muito tempo sentadas, têm sobrepeso ou histórico familiar de doenças vasculares.

Alguns hábitos simples podem reduzir o incômodo e melhorar o retorno venoso, especialmente quando adotados diariamente.

Elevar as pernas por alguns minutos ao longo do dia, se movimentar com mais frequência e evitar longos períodos sentado já reduz consideravelmente o acúmulo de sangue nas extremidades. O Dr. Alexandre Amato explica os 12 sinais mais comuns que podem indicar problemas no sistema arterial, venoso ou linfático:

Quais problemas podem surgir quando a circulação sanguínea é comprometida

A tabela abaixo mostra complicações que podem aparecer ao longo do tempo quando a circulação sanguínea não é tratada.