ZUMBIDO

Quando o ouvido apita de repente, seu corpo pode estar tentando avisar algo

O fenômeno costuma aparecer sem dor, mas levanta alertas sobre o que pode ser

JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
13/11/2025 08:08

Quando o ouvido apita de repente, seu corpo pode estar tentando avisar algo crédito: Tupi

Muita gente ignora aquele zumbido repentino no ouvido, mas esse sinal pode ser mais importante do que parece. Conhecido como tinnitus, o apito pode indicar desde algo simples, como cansaço, até desequilíbrios no sistema auditivo que merecem atenção médica.

O que significa quando o ouvido apita do nada

O apito no ouvido ocorre quando há uma estimulação anormal no sistema auditivo, criando um som interno que só a pessoa ouve. Esse ruído pode ser constante ou intermitente e variar de leve incômodo a um som forte e persistente.

Na maioria dos casos, ele é temporário e está ligado a fatores como estresse, exposição a barulhos altos ou acúmulo de cera. No entanto, se o ouvido apita com frequência, pode ser sinal de algo mais sério, como perda auditiva inicial.

Quais são as principais causas quando o ouvido apita

O zumbido pode ter várias origens, e entender o que o provoca é essencial para agir corretamente. Entre as causas mais comuns estão:

  • Exposição prolongada a sons altos.
  • Uso excessivo de fones de ouvido.
  • Acúmulo de cera no canal auditivo.
  • Falta de sono ou estresse elevado.
  • Alterações na pressão arterial.

Esses fatores, isolados ou combinados, interferem na forma como o cérebro interpreta os sons, gerando o apito no ouvido.

O incômodo vem sendo relatado por pessoas de várias idades e rotinas. – Créditos: depositphotos.com / serezniy

Quando o apito no ouvido exige atenção médica

Nem todo zumbido é inofensivo. Se o ouvido apita com frequência, por longos períodos ou vem acompanhado de tontura e perda de equilíbrio, é hora de procurar um otorrinolaringologista.

Veja a seguir na tabela alguns sinais de alerta que exigem avaliação profissional:

Sintoma associado Possível causa
Apito constante e forte Problema no nervo auditivo
Dor e sensação de ouvido tampado Infecção ou excesso de cera
Tontura e perda de equilíbrio Distúrbio vestibular
Apito ao deitar Alterações na pressão arterial

Como aliviar o incômodo quando o ouvido apita

Existem formas simples de reduzir o desconforto, como evitar ambientes barulhentos e diminuir o volume de fones de ouvido. Técnicas de relaxamento e respiração profunda também ajudam a aliviar o sintoma causado pelo estresse.

Em casos persistentes, o médico pode indicar terapias sonoras, vitaminas específicas ou exames para avaliar o sistema auditivo. Abaixo, veja um vídeo explicando quais s?o os exames para investigar e descobrir a causa do chiado.

O ouvido apita para alertar sobre algo importante no corpo

O zumbido é, muitas vezes, o modo do corpo sinalizar que algo não vai bem. Embora nem sempre represente um problema grave, é um alerta para rever hábitos e cuidar da saúde auditiva.

Manter consultas regulares e evitar ruídos excessivos são atitudes simples que podem prevenir o desconforto e proteger a audição ao longo da vida.

