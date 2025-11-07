Meia maratona de São Paulo retorna em 16 de novembro

A cidade de São Paulo recebe, no dia 16 de novembro, a Santander Meia de Sampa 2025. Com largada e chegada na Marginal Pinheiros e arena localizada no Parque do Povo, o percurso mantém sua característica principal: trajeto praticamente plano e altimetria cuidadosamente planejados, garantindo fluidez e eficiência.

A prova é voltada para atletas em busca de recordes pessoais e para quem deseja encerrar a temporada de corrida com metas cumpridas. A influenciadora Luana Mendes, morando há um ano em São Paulo, vê a meia maratona como uma oportunidade para conhecer a cidade de outra forma. Segundo ela, correr na marginal pinheiros será um sonho realizado.

“Vejo como uma oportunidade única de conhecer São Paulo com um olhar totalmente novo ao poder correr em uma das principais avenidas da cidade, com uma ótica totalmente diferente ao percorrer o local de carro ou transportes públicos. É de fato um jeito e experiencia única de viver São Paulo tendo a marginal como pista de corrida”, comenta Luana.

A influenciadora que esta será sua primeira meia maratona. “A Meia de Sampa será a demonstração e personificação de que sempre podemos conhecer uma nova e mais forte versão de nós mesmos – independentemente da nossa jornada prévia.”

O evento oferece três distâncias a serem percorridas: 21 km (meia maratona), 15 km e 5 km, atendendo a diferentes níveis de corredores. Para garantir segurança e desempenho, a corrida conta com hidratação a cada 3 km, guarda-volumes, postos médicos, UTI móvel e cronometragem precisa com chip fixado no número de peito.

A largada será em pelotões segmentados por pace, permitindo mais fluidez:

Quênia : ritmo abaixo de 04'50" min/km

: ritmo abaixo de 04'50" min/km Azul : ritmo de 04'51" até 05'50" min/km

: ritmo de 04'51" até 05'50" min/km Verde : ritmo de 05'51" até 06'50" min/km

: ritmo de 05'51" até 06'50" min/km Branco: ritmo acima de 06'50" min/km

Além do desafio esportivo, a prova proporciona uma experiência urbana. “São Paulo é uma cidade acelerada, moderna e organizada, e a Meia de Sampa reflete exatamente isso. Com percurso plano, altimetria perfeita e estrutura de ponta, é o cenário ideal para superar limites e conquistar novos recordes”, destaca o head de comunicação da Norte Marketing Esportivo, Matheus Falconi.

Os mais bem colocados nas categorias geral (masculina e feminina) de cada distância receberão troféus. A Meia de Sampa 2025 combina performance, adrenalina e o cenário urbano da capital paulista. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site.

A entrega dos kits será realizada nos dias 13, 14 e 15 de novembro, a partir das 10h, na Running Land da Rua Manuel da Nóbrega, 1882, Vila Mariana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Santander Meia de Sampa 2025

Data: 16/11

Local: Parque do Povo - Avenida Henrique Chamma, 420 – Bairro Pinheiros, São Paulo

Distâncias: 21 km, 15 km e 5 km

Horário da largada: 21k – 5h30 / 15k – 6h / 5k - 7h

Retirada do kit: Dias 13, 14 e 15 de novembro, a partir das 10h, na Running Land da Rua Manuel da Nóbrega, 1882, Vila Mariana

Site oficial: https://www.meiadesampa.com.br/