Assine
overlay
Início Saúde
Saúde

Conversar consigo mesmo é mais comum e mais benéfico do que você imagina

Longe de ser estranho, esse hábito é usado por atletas, artistas e profissionais em momentos de pressão e pode trazer muitos benefícios psicológicos

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
06/11/2025 14:56

compartilhe

SIGA
x
Conversar consigo mesmo é mais comum e mais benéfico do que você imagina
Conversar consigo mesmo traz maior capacidade de concentração e foco, tomadas de decisões mais conscientes e reduz o estresse crédito: depositphotos.com / AllaSerebrina

Muitas pessoas acham estranho conversar consigo mesmo, mas esse hábito é mais natural do que parece. Estudos mostram que falar em voz alta ou mentalmente pode ajudar na concentração, no controle emocional e na organização dos pensamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Falar sozinho é uma forma do cérebro processar informações e planejar ações. Essa prática ajuda a transformar pensamentos abstratos em algo concreto, facilitando decisões e resoluções de problemas.

Crianças fazem isso com frequência para aprender e se autorregular, e muitos adultos mantêm esse comportamento inconscientemente, especialmente em momentos de estresse ou foco intenso.

Leia Mais

Quais são os benefícios psicológicos de falar sozinho

Conversar consigo mesmo melhora a clareza mental e ajuda a lidar com emoções complexas. É como se a mente colocasse ordem nas ideias, reduzindo a ansiedade e fortalecendo a autoconfiança.

Entre os principais benefícios estão:

  • Maior capacidade de concentração e foco.
  • Tomada de decisões mais conscientes.
  • Redução do estresse e da impulsividade.
  • Melhora na autoavaliação e na criatividade.

Quando conversar consigo mesmo se torna uma ferramenta positiva

O segredo está na forma como a conversa acontece. Quando é gentil e racional, serve como uma estratégia de autossuporte e motivação, ajudando a manter o equilíbrio emocional.

Usar frases de incentivo, como "eu consigo" ou "vai dar certo", ativa áreas do cérebro ligadas à autoconfiança e à persistência, aumentando o desempenho em tarefas desafiadoras.

O que dizem os estudos sobre falar sozinho

Pesquisas em psicologia cognitiva indicam que o diálogo interno é essencial para o controle da atenção. Pessoas que verbalizam pensamentos tendem a resolver problemas mais rápido e cometer menos erros.

Especialistas também apontam que essa prática pode melhorar o desempenho em esportes, trabalhos criativos e estudos, justamente por ajudar o cérebro a se concentrar no que é essencial.

Como conversar consigo mesmo de forma saudável

O ideal é transformar o diálogo interno em algo construtivo, evitando críticas negativas. Falar em voz alta pode ser útil para organizar ideias e aliviar emoções acumuladas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Reserve alguns minutos do dia para refletir, questionar-se e motivar-se verbalmente. Conversar consigo mesmo é um gesto de autocuidado — uma forma simples e poderosa de entender e cuidar melhor da própria mente.

Tópicos relacionados:

autocuidado psicologia-positiva saude saude-mental

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay