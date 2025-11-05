Tecnologia fortalece o acesso à saúde mental

A transformação digital tem ampliado o alcance e a diversidade do cuidado com a saúde mental e às práticas psicológicas, promovendo a integração entre tecnologia, ética e inclusão. Nos últimos anos, o uso de recursos digitais regulamentados tem possibilitado que a busca por terapia online se torne mais acessível, permitindo que pacientes e profissionais se conectem de forma direta, segura e em conformidade com as normas que orientam o exercício da Psicologia no Brasil.

A Resolução nº 9/2024 do Conselho Federal de Psicologia (CFP) estabelece as diretrizes que orientam o uso de tecnologias digitais na prática profissional. A norma reconhece a legitimidade do atendimento remoto e reforça que o exercício da Psicologia mediado por recursos tecnológicos deve seguir os princípios éticos da categoria, priorizando o sigilo, o consentimento informado e a autonomia do paciente. Esse cenário reflete o avanço da profissão diante das novas demandas sociais e da necessidade de ampliar o cuidado em saúde mental de modo sustentável.

Inserido nesse contexto, o Mindee atua como um guia digital que conecta psicólogos com registro ativo (CRP) a pessoas em busca de terapia, facilitando o processo de encontrar psicólogo online de forma ética e segura. A plataforma funciona como um espaço de conexão entre profissionais e pacientes, sem realizar atendimentos diretos ou intermediar as sessões. O contato ocorre de forma autônoma entre as partes, respeitando a confidencialidade e as boas práticas previstas pelo CFP.

Além das opções de psicólogos online, o Mindee também reúne profissionais que oferecem sessões presenciais, ampliando as possibilidades de escolha conforme a necessidade de cada pessoa. Essa flexibilidade reflete o movimento de integração entre o ambiente digital e as práticas presenciais, favorecendo a continuidade do cuidado psicológico e a personalização das experiências terapêuticas.

Por atuar apenas como mediador de informações e contato, o Mindee não armazena nem processa dados sensíveis de pacientes. Essa estrutura reduz a exposição de informações pessoais e assegura que toda comunicação ocorra diretamente entre paciente e psicólogo, de acordo com as preferências e o consentimento de ambas as partes. O modelo está em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), que orienta o uso responsável de informações no ambiente digital.

“O avanço da transformação digital na saúde mental representa uma mudança estrutural na forma como o cuidado psicológico é oferecido e compreendido. Guias e plataformas como o Mindee exemplificam essa evolução ao oferecer um ambiente que une acessibilidade, responsabilidade e conformidade com as normas vigentes, ampliando as possibilidades de conexão entre quem busca apoio emocional e os profissionais habilitados para oferecer esse cuidado”, afirma Nelson Bittencourt, um dos criadores do Mindee.

Para Layssa Oliveira, cofundadora da plataforma, a tecnologia tem papel essencial no fortalecimento das relações de cuidado. “Ao conectar pessoas e profissionais de maneira ética e segura, o Mindee contribui para ampliar o acesso à Psicologia e valorizar o trabalho de psicólogos e psicólogas comprometidos com o bem-estar emocional em diferentes contextos”, observa.

A expansão de soluções digitais voltadas à saúde mental evidencia um movimento de adaptação e responsabilidade social dentro da Psicologia. Ao atuar como guia que promove conexões diretas entre profissionais e pacientes, o Mindee integra-se a esse cenário como parte de uma transformação mais ampla — na qual a inovação tecnológica se alia à prática ética, à inclusão e à continuidade do cuidado psicológico.