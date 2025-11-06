Assine
overlay
Início Saúde
ATIVIDADE FÍSICA

Tradicional corrida de Itupeva - SP será realizada neste domingo

Kits deverão ser retirados nesta sexta-feira (7/11) ou sábado (8/11); evento inclui aulão de zumba, espaço para massagem e aquecimento pré-prova

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
06/11/2025 15:00

compartilhe

SIGA
x
corrida
Nas categorias de faixas etárias das corridas de 10 e 5 km, os três primeiros colocados ganharão troféus crédito: Arquivo pessoal

Neste domingo (9/11), será realizada em Itupeva- SP, a 6ª Corrida do Outlet Premium São Paulo, evento que além de promover o bem-estar e a saúde, também destina parte do valor arrecadado com as inscrições para o Hospital do GRAACC, que se dedica ao atendimento a crianças e adolescentes com câncer.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para participar da prova, os participantes recebem um kit com camiseta Nike Dri-FIT, Gym Sack Nike, número de peito e chip. Além disso, todos os participantes da prova receberão uma medalha "Finisher" ao final da prova.

O kit deve ser retirado presencialmente no Outlet estará disponível na sexta-feira (7/11), entre 17h às 20h30, e no sábado (8/11), das 10h às 17h, na loja da Nike, no bloco 4. Como cortesia para os participantes que residem a mais de 60km de distância do empreendimento, haverá retirada no dia da prova (9/11) no SAC, através de solicitação prévia no link.

A programação da prova conta também com outras experiências, como um aulão de zumba, espaço para massagem e aquecimento pré-prova, além de ativações de marcas parceiras.

Leia Mais

Além disso, os cinco primeiros colocados nas provas 5km e 10km feminino e masculino na categoria principal ganharão um troféu e vale compras, que vão de R$ 2 mil (1º colocado) a R$ 200 (5º colocado). Já na categoria de faixas etárias, os primeiros três colocados nas provas de 5km e 10km ganham troféus.

Serviços

Retirada de Kits

Datas e horários:

Sexta-feira (7/11), das 17h às 20h30

Sábado (8/11), das 10h às 17h

Local: Loja da Nike, no bloco 4

6ª Corrida Outlet Premium São Paulo

Data: 9 de novembro (domingo)

Distâncias: caminhada 3km e corrida 5km e 10km

Local (largada e chegada): Arena do estacionamento – Outlet Premium São Paulo
Inscrições: Encerradas.

Programação

6h - Abertura da arena

6h30 - Aquecimento

7h - Largada 10km

7h05 - Largada 5km e caminhada

8h30 - Zumba

9h - Premiação geral

9h30 - Premiação por idade e sorteios

10h30 - Encerramento

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

corrida corrida-de-rua evento itupeva

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay