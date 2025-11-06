Tradicional corrida de Itupeva - SP será realizada neste domingo
Kits deverão ser retirados nesta sexta-feira (7/11) ou sábado (8/11); evento inclui aulão de zumba, espaço para massagem e aquecimento pré-prova
compartilheSIGA
Neste domingo (9/11), será realizada em Itupeva- SP, a 6ª Corrida do Outlet Premium São Paulo, evento que além de promover o bem-estar e a saúde, também destina parte do valor arrecadado com as inscrições para o Hospital do GRAACC, que se dedica ao atendimento a crianças e adolescentes com câncer.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para participar da prova, os participantes recebem um kit com camiseta Nike Dri-FIT, Gym Sack Nike, número de peito e chip. Além disso, todos os participantes da prova receberão uma medalha "Finisher" ao final da prova.
- Boom da corrida: como evitar lesões no esporte
- Câncer em crianças e adolescentes precisa de diagnóstico precoce e preciso para sucesso na cura
O kit deve ser retirado presencialmente no Outlet estará disponível na sexta-feira (7/11), entre 17h às 20h30, e no sábado (8/11), das 10h às 17h, na loja da Nike, no bloco 4. Como cortesia para os participantes que residem a mais de 60km de distância do empreendimento, haverá retirada no dia da prova (9/11) no SAC, através de solicitação prévia no link.
A programação da prova conta também com outras experiências, como um aulão de zumba, espaço para massagem e aquecimento pré-prova, além de ativações de marcas parceiras.
Leia Mais
Além disso, os cinco primeiros colocados nas provas 5km e 10km feminino e masculino na categoria principal ganharão um troféu e vale compras, que vão de R$ 2 mil (1º colocado) a R$ 200 (5º colocado). Já na categoria de faixas etárias, os primeiros três colocados nas provas de 5km e 10km ganham troféus.
Serviços
Retirada de Kits
Datas e horários:
Sexta-feira (7/11), das 17h às 20h30
Sábado (8/11), das 10h às 17h
Local: Loja da Nike, no bloco 4
6ª Corrida Outlet Premium São Paulo
Data: 9 de novembro (domingo)
Distâncias: caminhada 3km e corrida 5km e 10km
Local (largada e chegada): Arena do estacionamento – Outlet Premium São Paulo
Inscrições: Encerradas.
Programação
6h - Abertura da arena
6h30 - Aquecimento
7h - Largada 10km
7h05 - Largada 5km e caminhada
8h30 - Zumba
9h - Premiação geral
9h30 - Premiação por idade e sorteios
10h30 - Encerramento
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia