Tradicional corrida de Itupeva - SP será realizada neste domingo

Neste domingo (9/11), será realizada em Itupeva- SP, a 6ª Corrida do Outlet Premium São Paulo, evento que além de promover o bem-estar e a saúde, também destina parte do valor arrecadado com as inscrições para o Hospital do GRAACC, que se dedica ao atendimento a crianças e adolescentes com câncer.

Para participar da prova, os participantes recebem um kit com camiseta Nike Dri-FIT, Gym Sack Nike, número de peito e chip. Além disso, todos os participantes da prova receberão uma medalha "Finisher" ao final da prova.

O kit deve ser retirado presencialmente no Outlet estará disponível na sexta-feira (7/11), entre 17h às 20h30, e no sábado (8/11), das 10h às 17h, na loja da Nike, no bloco 4. Como cortesia para os participantes que residem a mais de 60km de distância do empreendimento, haverá retirada no dia da prova (9/11) no SAC, através de solicitação prévia no link.

A programação da prova conta também com outras experiências, como um aulão de zumba, espaço para massagem e aquecimento pré-prova, além de ativações de marcas parceiras.

Além disso, os cinco primeiros colocados nas provas 5km e 10km feminino e masculino na categoria principal ganharão um troféu e vale compras, que vão de R$ 2 mil (1º colocado) a R$ 200 (5º colocado). Já na categoria de faixas etárias, os primeiros três colocados nas provas de 5km e 10km ganham troféus.

Serviços

Retirada de Kits

Datas e horários:

Sexta-feira (7/11), das 17h às 20h30

Sábado (8/11), das 10h às 17h

Local: Loja da Nike, no bloco 4

6ª Corrida Outlet Premium São Paulo

Data: 9 de novembro (domingo)

Distâncias: caminhada 3km e corrida 5km e 10km

Local (largada e chegada): Arena do estacionamento – Outlet Premium São Paulo

Inscrições: Encerradas.

Programação

6h - Abertura da arena

6h30 - Aquecimento

7h - Largada 10km

7h05 - Largada 5km e caminhada

8h30 - Zumba

9h - Premiação geral

9h30 - Premiação por idade e sorteios

10h30 - Encerramento

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia