Por que o gelo pode queimar como fogo mesmo sendo gelado?

O gelo, frequentemente associado ao frio e à refrescância, pode causar efeitos indesejados e até provocar queimaduras quando permanece em contato prolongado com a pele, demonstrando que tanto o calor quanto o frio intenso podem ser prejudiciais aos tecidos humanos.

Como o gelo pode causar queimaduras e danos à pele

O fenômeno da queimadura causada pelo gelo acontece devido à sua capacidade de remover rapidamente o calor do corpo. Ao entrar em contato com a pele, o gelo inicia a condução térmica, retirando calor das células cutâneas e podendo levar ao congelamento dessas estruturas.

Isso resulta na formação de cristais de gelo intracelulares, que destroem a integridade celular, ocasionando danos similares aos efeitos de queimaduras térmicas. Tal processo pode comprometer gravemente a saúde dos tecidos, independentemente da fonte do dano.

O que ocorre na pele durante a exposição prolongada ao gelo

A exposição prolongada ao gelo pode desencadear geladura, uma condição em que as células da pele congelam e sofrem deterioração. Outro efeito significativo é a vasoconstrição, que reduz o fluxo sanguíneo na região afetada.

Esses fatores contribuem para a diminuição do oxigênio e de nutrientes na área, aumentando o risco de danos irreversíveis aos tecidos. O resultado pode incluir morte celular e riscos maiores de complicações devido à isquemia.

Gelo causa queimadura? Saiba como isso acontece e quais os sinais de alerta na pele (Créditos: depositphotos.com / kevron2002)

Por que queimaduras pelo gelo podem ser tão graves quanto queimaduras por calor

O dano provocado pelo gelo pode ser tão severo quanto por calor, especialmente porque a percepção do frio extremo tende a ser menos imediata. Assim, é fácil não notar o prejuízo até que a lesão já esteja avançada.

Além disso, como o gelo possui elevada condução térmica, o resfriamento ocorre de modo rápido e intenso. Dessa forma, o corpo pode ter dificuldade em restaurar a temperatura adequada na região atingida.

Como tratar queimaduras provocadas pelo gelo

Uma abordagem adequada ao tratar queimaduras envolve restaurar a temperatura da pele de forma lenta e segura. Intervenções impróprias podem acentuar o dano, por isso alguns cuidados devem ser tomados nesse processo.

Confira as principais recomendações para o tratamento inicial dessas lesões:

Remova o gelo imediatamente e aqueça o local com água morna (não quente)

Não esfregue a área afetada, pois isso pode agravar os danos

Procure ajuda médica se houver sinais de gravidade, como bolhas ou coloração azulada





Quais são os estágios da geladura

Assim como acontece com queimaduras térmicas, a geladura apresenta diferentes graus de gravidade. O reconhecimento desses estágios é fundamental para avaliar a severidade da lesão e determinar o melhor tratamento.

No primeiro grau, há dormência e coceira sem danos permanentes. O segundo grau apresenta bolhas, enquanto o terceiro grau compromete todas as camadas da pele e pode exigir intervenção médica urgente.