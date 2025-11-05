Assine
CUIDADO COM A PELE

Por que o gelo pode queimar como fogo mesmo sendo gelado?

Saiba como isso acontece e quais os sinais de alerta na pele

05/11/2025 10:13

Por que o gelo pode queimar como fogo mesmo sendo gelado?
Por que o gelo pode queimar como fogo mesmo sendo gelado? crédito: Tupi

O gelo, frequentemente associado ao frio e à refrescância, pode causar efeitos indesejados e até provocar queimaduras quando permanece em contato prolongado com a pele, demonstrando que tanto o calor quanto o frio intenso podem ser prejudiciais aos tecidos humanos.

Como o gelo pode causar queimaduras e danos à pele

O fenômeno da queimadura causada pelo gelo acontece devido à sua capacidade de remover rapidamente o calor do corpo. Ao entrar em contato com a pele, o gelo inicia a condução térmica, retirando calor das células cutâneas e podendo levar ao congelamento dessas estruturas.

Isso resulta na formação de cristais de gelo intracelulares, que destroem a integridade celular, ocasionando danos similares aos efeitos de queimaduras térmicas. Tal processo pode comprometer gravemente a saúde dos tecidos, independentemente da fonte do dano.

O que ocorre na pele durante a exposição prolongada ao gelo

A exposição prolongada ao gelo pode desencadear geladura, uma condição em que as células da pele congelam e sofrem deterioração. Outro efeito significativo é a vasoconstrição, que reduz o fluxo sanguíneo na região afetada.

Esses fatores contribuem para a diminuição do oxigênio e de nutrientes na área, aumentando o risco de danos irreversíveis aos tecidos. O resultado pode incluir morte celular e riscos maiores de complicações devido à isquemia.

Gelo causa queimadura? Saiba como isso acontece e quais os sinais de alerta na pele (Créditos: depositphotos.com / kevron2002)

Por que queimaduras pelo gelo podem ser tão graves quanto queimaduras por calor

O dano provocado pelo gelo pode ser tão severo quanto por calor, especialmente porque a percepção do frio extremo tende a ser menos imediata. Assim, é fácil não notar o prejuízo até que a lesão já esteja avançada.

Além disso, como o gelo possui elevada condução térmica, o resfriamento ocorre de modo rápido e intenso. Dessa forma, o corpo pode ter dificuldade em restaurar a temperatura adequada na região atingida.

Como tratar queimaduras provocadas pelo gelo

Uma abordagem adequada ao tratar queimaduras envolve restaurar a temperatura da pele de forma lenta e segura. Intervenções impróprias podem acentuar o dano, por isso alguns cuidados devem ser tomados nesse processo.

Confira as principais recomendações para o tratamento inicial dessas lesões:

  • Remova o gelo imediatamente e aqueça o local com água morna (não quente)
  • Não esfregue a área afetada, pois isso pode agravar os danos
  • Procure ajuda médica se houver sinais de gravidade, como bolhas ou coloração azulada

Quais são os estágios da geladura

Assim como acontece com queimaduras térmicas, a geladura apresenta diferentes graus de gravidade. O reconhecimento desses estágios é fundamental para avaliar a severidade da lesão e determinar o melhor tratamento.

No primeiro grau, há dormência e coceira sem danos permanentes. O segundo grau apresenta bolhas, enquanto o terceiro grau compromete todas as camadas da pele e pode exigir intervenção médica urgente.

