Pré-diabetes: shopping de BH terá exames gratuitos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (31/10), será realizado o movimento “Antes que Vire”, criado pela a ADJ Diabetes Brasil com o objetivo de promover a conscientização e educação sobre a importância da atenção ao pré-diabetes. A ação de saúde, que disponibilizará exames e testes gratuitos, acontecerá no Shopping Cidade, em Belo Horizonte, das 9h às 22h.

Serão oferecidos gratuitamente testes de glicemia, peso, altura e medição da circunferência abdominal. Para aqueles que tiverem um resultado muito alto no questionário de avaliação de risco, serão disponibilizados também testes de hemoglobina glicada. Todas as avaliações serão feitas para identificar quem possuí uma pré-disposição para ter diabetes ou já estão diagnosticadas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Em casos de diagnóstico no local, os profissionais de saúde irão orientar sobre os próximos passos.

Segundo a endocrinologista Glaucia Duarte, educadora da ADJ Diabetes Brasil e membro do departamento de diabetes e pré-diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o pré-diabetes não é uma pré-doença, mas uma parte inicial da condição clínica, que pode trazer consequências para saúde independentemente da fase.

"O nosso papel como profissionais e associação é mais do que apenas estimular o diagnóstico da forma mais precoce possível e prevenir a progressão e complicações, também somos responsáveis por educar a população com informações que fazem diferença para uma qualidade de vida melhor”, afirma Glaucia.

Os locais para realizar a iniciativa foram escolhidos estrategicamente para que um número maior de pessoas possa desmistificar informações e esclarecer ainda mais sobre o pré-diabetes. A cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e palco da próxima ação, possui uma população de aproximadamente 2.4 milhões de habitantes, de acordo com estimativas do IBGE. O município é o mais populoso de Minas Gerais e a sexta capital mais populosa do Brasil.

“O movimento 'Antes Que Vire' busca educar a população brasileira sobre o pré-diabetes, uma doença altamente prevalente e pouco diagnosticada. Queremos alertar precocemente sobre a adoção de hábitos saudáveis que comprovadamente reduzem o risco de progressão para o diabetes tipo 2, ajudando a diminuir o impacto econômico e social dessas doenças”, reforça Roberta Brito, gerente médica da Merck, empresa farmacêutica para diabetes e obesidade.

O pré-diabetes no Brasil

O último atlas divulgado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), mostra que mais de 15 milhões de brasileiros receberam o diagnóstico de glicose em jejum alterada e quase 18 milhões de tolerância à glicose diminuída, ou seja, dois resultados laboratoriais que alertam para o pré-diabetes e comprovam que o organismo já enfrenta dificuldades para controlar o açúcar no sangue.

Segundo a SBD, os exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada devem ser feitos regularmente a partir dos 35 anos. Abaixo desta idade, os testes são recomendados para pessoas com fatores de risco, como obesidade, síndrome de ovários policísticos e histórico familiar.

“A prevalência crescente do diabetes tipo 2 impõe a necessidade do diagnóstico precoce do estado que o antecede, o pré-diabetes. É importante realizar essa avaliação anual de forma correta porque permite esse diagnóstico precoce e a possibilidade de prevenção para a evolução dessa condição", explica Luciano Giacaglia, coordenador do departamento diabetes tipo 2 e pré-diabetes da SBD.

Vale ressaltar que o pré-diabetes é uma condição em que os níveis de glicose (açúcar) no sangue estão acima do normal, ou seja, maior que 100 mg/dL, mas não altos o suficiente para serem classificados como diabetes tipo 2 (mais que 126 mg/dL).

A ação tem o apoio da Merck Brasil, empresa farmacêutica global que trabalha com ciência e tecnologia, e a SBD.

Serviço

Movimento "Antes que Vire"

Data: sexta-feira (31/10)

Horário: das 9h às 22h

Local: Shopping Cidade - Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte

Testes: Glicemia capilar, peso, altura, medição da circunferência abdominal, hemoglobina glicada e orientação com profissionais