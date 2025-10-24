Dia do Dentista: profissional que cuida do sorriso e da saúde como um todo

Segundo o Censo da Odontologia, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO), em parceria com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o Brasil é o país com o maior número de cirurgiões-dentistas do mundo: são mais de 426 mil profissionais em atividade.



Ainda assim, apenas 68% dos brasileiros foram ao dentista no último ano - o que significa que um em cada três brasileiros não buscou atendimento odontológico.



“O dentista não deve ser lembrado apenas quando há dor. Ele é parte do cuidado integral com a saúde, essencial para a prevenção e para o bem-estar físico e emocional”, explica a cirurgiã-dentista, Cláudia Consalter, presidente do conselho da OrthoDontic, rede de ortodontia.



Saúde bucal é saúde integral



Segundo o estudo The interconnection of oral and systemic health, publicado na revista Scientific Reports (Nature Portfolio, 2025), há uma relação direta entre a saúde da boca e doenças como diabetes, problemas cardíacos e Alzheimer.



O levantamento mostrou que inflamações na cavidade oral - como gengivite e periodontite - podem desencadear processos inflamatórios em todo o corpo, afetando o metabolismo e o sistema imunológico.



Essas descobertas reforçam que a boca é parte vital do organismo, e que cuidar dos dentes vai muito além da estética: é uma questão de saúde geral.



“A ortodontia moderna tem um papel fundamental nessa visão integral. Dentes bem alinhados não são apenas bonitos - eles facilitam a mastigação, melhoram a digestão, a fala e até a respiração. Tudo isso reflete em mais qualidade de vida”, destaca Cláudia,





O papel do dentista na saúde



Mais do que restaurar dentes ou alinhar sorrisos, o dentista atua como profissional de primeira linha na prevenção de doenças sistêmicas. Alterações na gengiva, na língua e até no hálito podem indicar condições como diabetes, desequilíbrios hormonais, refluxo ou deficiências nutricionais.



Por isso, as visitas regulares ao dentista devem fazer parte da rotina de autocuidado, mesmo sem dor ou desconforto aparente. “O dentista é o único profissional que observa de perto o interior do corpo com frequência. Ele pode perceber sinais que passam despercebidos em outras consultas”, ressalta Cláudia.

Cinco motivos para procurar o dentista mesmo sem dor



1. Prevenção é o melhor tratamento



Visitas regulares evitam doenças bucais e sistêmicas, além de reduzirem custos e desconfortos no futuro. A prevenção é o pilar da odontologia moderna.



2. O sorriso reflete o corpo



Doenças da gengiva estão associadas a inflamações crônicas, que afetam o coração, o sistema digestivo e o metabolismo. Cuidar da boca é cuidar do corpo.

3. Dentes alinhados ajudam você a respirar e dormir melhor



O equilíbrio da mordida melhora a respiração, reduz o ronco e favorece a qualidade do sono — benefícios diretos de um tratamento ortodôntico adequado.



4. O dentista é parte do seu check-up



Assim como o clínico geral ou o ginecologista, o dentista deve fazer parte das consultas de rotina. A saúde bucal é um indicador da saúde geral.

5. Um sorriso saudável melhora o bem-estar emocional



Cuidar da boca também significa cuidar da autoestima. Um sorriso confiante influencia a forma como nos relacionamos, trabalhamos e nos comunicamos.



“O dentista é um guardião da saúde. Alguém que transforma prevenção em bem-estar e sorrisos em qualidade de vida”, reforça Cláudia.