IMUNIZAÇÃO

População idosa: sua carteira de vacinação está em dia?

A vacina é um importante aliado na prevenção de doenças que podem ser tornar letais nesta idade

E
Estado de Minas
Repórter
23/10/2025 17:00

Covid-19: três anos após 1ª vacina, imunizar grupo de risco é desafio
No Brasil, a população idosa não para de crescer - reflexo do aumento da expectativa de vida crédito: EBC - Saúde

Outubro é marcado por duas mobilizações nacionais em torno da saúde e do envelhecimento: o início do mês (1º) celebrou o Dia Internacional da Pessoa Idosa e, no dia 18, foi realizado o Dia D da Imunização, ação voltada a reforçar a importância da vacinação em todas as fases da vida.

No Brasil, a população idosa não para de crescer - reflexo do aumento da expectativa de vida, que já ultrapassa os 76 anos, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesse cenário, manter o cartão vacinal em dia torna-se fundamental para garantir autonomia, vitalidade, bem-estar e longevidade com saúde.

Por que são importantes?

O epidemiologista José Geraldo Leite Ribeiro, do Hermes Pardini, reforça que as vacinas são essenciais em todas as etapas da vida, especialmente a partir dos 60 anos, quando o organismo se torna mais suscetível a doenças infecciosas graves.

 

“Além da vacina anual contra a gripe, é indispensável imunizar-se com as vacinas pneumocócicas e contra o vírus sincicial respiratório (VSR) para reduzir o risco de pneumonias. A partir dos 50 anos, também é recomendada a vacinação contra o herpes-zóster, que pode trazer complicações importantes nos idosos. É fundamental manter o cartão vacinal atualizado e verificar se falta algum reforço, como a vacina contra o tétano. E, claro, estar em dia com a imunização contra a COVID-19”, esclarece o especialista.

Quais são as vacinas recomendadas para os 60+?

  • dTpa (reforço): previne difteria, tétano e coqueluche (tipo acelular). Deve ser aplicada em todos os idosos que não tenham se imunizado contra o tétano nos últimos 10 anos.
  • Herpes-zóster: protege contra a reativação do vírus da varicela e reduz as chances de neuralgia pós-herpética, condição que compromete a qualidade de vida.
  • Vacina Pneumo 20: recomendada em dose única para maiores de 50 anos, protege contra infecções por pneumococos, incluindo pneumonias.
  • Vacina contra o VSR: indicada para prevenção de infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório, um dos principais agentes de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), ao lado dos vírus da gripe (influenza) e da COVID-19.
