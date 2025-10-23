Assine
ROTINA PRAZEROSA

Os melhores exercícios para quem passou dos 40 e quer saúde e energia de sobra

Após os 40, manter o corpo ativo é essencial — e esses exercícios garantem força, equilíbrio e disposição diária.

José Gustavo
José Gustavo
Repórter
23/10/2025 07:32

Os melhores exercícios para quem passou dos 40 e quer saúde e energia de sobra

Após os 40 anos, o corpo começa a mudar: o metabolismo desacelera, a massa muscular tende a diminuir e o risco de doenças cardiovasculares aumenta. No entanto, com uma rotina de exercícios bem planejada, é possível manter a força, a disposição e a saúde em dia — sem precisar exagerar na intensidade.

Por que o exercício é essencial depois dos 40

A prática regular de atividade física ajuda a preservar músculos, articulações e ossos, além de equilibrar hormônios e melhorar o humor.

Com o envelhecimento, o corpo perde elasticidade e resistência, mas o movimento constante reduz esses efeitos, trazendo mais vitalidade e bem-estar geral.

Quais são os melhores exercícios para manter a saúde

Existem atividades que fortalecem o corpo e o sistema cardiovascular ao mesmo tempo, ideais para essa fase da vida.

Entre as mais indicadas estão:

  • Caminhada ou corrida leve: melhora o coração e ajuda no controle do peso.
  • Musculação: previne a perda muscular e fortalece os ossos.
  • Pilates e yoga: aumentam a flexibilidade e reduzem o estresse.
  • Natação: protege as articulações e melhora a respiração.
Natação – Créditos: depositphotos.com / VitalikRadko

Como adaptar os treinos à nova fase do corpo

Depois dos 40, o segredo é respeitar os limites e priorizar a consistência. Exercícios de alta intensidade devem ser equilibrados com boas pausas de recuperação.

Dica rápida: combine treinos de força, alongamento e cardio em uma rotina semanal — isso garante resultados mais duradouros e seguros.

Quais cuidados ajudam a evitar lesões durante os exercícios

Aquecimento, alongamento e postura correta são indispensáveis. O corpo leva mais tempo para se recuperar, por isso, o descanso é tão importante quanto o treino.

Se possível, busque orientação profissional para ajustar cargas e movimentos de acordo com seu condicionamento.

Como manter a motivação e os resultados a longo prazo

Manter uma rotina prazerosa é o segredo para não desistir. Escolher atividades que você realmente goste e variar os treinos evita a monotonia.

Com equilíbrio, boa alimentação e disciplina, é possível envelhecer com energia, força e uma saúde invejável — provando que os 40 são apenas o começo de uma nova fase.

