Residência médica: hospital de BH abre inscrições

A partir desta sexta-feira (10/10), estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Unificado (PSU) para os 11 Programas de Residência Médica do Hospital Evangélico de Belo Horizonte (HE), com início em 1º de março de 2026. A instituição filantrópica mineira oferece 24 vagas para as especialidades de:

Anestesiologia (1)

Cardiologia (2)

Cirurgia Geral (2)

Clínica médica (6)

Medicina intensiva (1)

Oftalmologia (2)

Neurocirurgia (1)

Endoscopia (1)

Ortopedia e traumatologia (4)

Nefrologia (3)

Urologia (1)

De forma geral, as especializações têm duração de dois ou três anos, com exceção de neurocirurgia, com cinco anos de formação.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até 20/10 no site da Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais (Aremg), no menu “Processo Seletivo”, onde os candidatos também encontrarão o manual de instrução para acesso ao sistema e poderão acompanhar os resultados e convocações.

O valor é de R$ 270 e a prova será realizada em 30 de novembro.

Diferenciais

A gerente de Programas de Residência Médica do HE, Adriana Veriato, destaca o compromisso com a excelência acadêmica e assistencial na formação dos residentes. “Além do acompanhamento pedagógico estruturado, nossos programas se destacam pelo corpo clínico altamente qualificado, integração entre ensino, pesquisa e assistência e, ainda, ambiente de aprendizado que valoriza o desenvolvimento do futuro especialista”, ressalta.

O Programa de Residência Médica do HE também conquistou avanços significativos em 2024. Entre eles destacam-se o credenciamento do programa de endoscopia, uma área estratégica da medicina, e a maior demanda nacional para a especialização em oftalmologia. “Todos os nossos programas estão regularizados junto ao MEC, o que fortalece a credibilidade institucional e reforça a conformidade com as diretrizes nacionais da residência médica”, informa Adriana.

Quais são os requisitos?



A entrada é direta para as especialidades de:

Anestesiologia

Cirurgia geral

Clínica médica

Medicina intensiva

Neurocirurgia

Oftalmologia

Ortopedia e traumatologia

Os programas têm duração de dois, três e cinco anos.

Já as residências abaixo exigem como pré-requisitos o credenciamento em clínica médica ou em cirurgia geral para mais dois ou três anos de estudos:

Cardiologia

Endoscopia

Nefrologia

Urologia

O Programa é gerenciado pelo Instituto Euler Borja de Ensino e Pesquisa, braço educacional do grupo Hospital Evangélico de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Serviço

Processo Seletivo Unificado para os Programas de Residência Médica do Hospital Evangélico de Belo Horizonte

Inscrições: neste link

Período de inscrições: 10 a 20 de outubro

Valor: R$ 270



Prova: 30/11

Início do programa: 1º de março de 2026