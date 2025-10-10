Dia das Crianças: alerta para os riscos do uso de maquiagem infantil

Com a chegada do Dia das Crianças, em 12 de outubro, aumenta a procura por presentes que vão além dos brinquedos tradicionais. Kits de maquiagem infantis, muitas vezes coloridos e atrativos, estão entre os itens que chamam a atenção de pais e familiares. No entanto, especialistas alertam que o uso precoce de maquiagens pode trazer riscos à saúde da pele e das vias respiratórias das crianças.



A dermatologista Ana Carolina Sumam explica que a pele infantil possui características específicas que a tornam mais vulnerável aos componentes químicos presentes nos cosméticos. "A pele das crianças é mais fina, permeável e sensível do que a dos adultos. Isso significa que substâncias químicas podem ser absorvidas mais facilmente, causando reações alérgicas, irritações e até mesmo dermatites de contato", alerta a especialista.





Os kits de maquiagem infantil disponíveis no mercado frequentemente contêm ingredientes como parabenos, sulfatos, fragrâncias sintéticas e corantes artificiais. Esses componentes podem desencadear reações adversas, especialmente em crianças com pele atópica ou histórico de alergias. "Muitos desses produtos não passam pelos mesmos testes rigorosos que os cosméticos para adultos, o que aumenta ainda mais os riscos", ressalta a dermatologista Natasha Crepaldi.

Além dos problemas dermatológicos, a inalação de partículas de pó compacto, blush e sombras pode irritar as vias respiratórias dos pequenos. Ana Carolina enfatiza que "crianças têm o sistema respiratório ainda em desenvolvimento, tornando-se mais suscetíveis a problemas como rinite alérgica e irritação das mucosas quando expostas a esses produtos".



Para os pais que desejam permitir que os filhos experimentem maquiagem de forma segura, Natasha recomenda algumas alternativas. "Existem no mercado produtos específicos para crianças, livres de substâncias tóxicas e hipoalergênicos. Outra opção é utilizar tintas faciais à base de água, que são mais seguras e fáceis de remover", sugere a especialista.

Ana Carolina também enfatiza a importância da supervisão adulta durante o uso. "É fundamental que os pais estejam presentes, orientem sobre a aplicação correta e garantam a remoção completa dos produtos antes do sono. A higienização adequada da pele após o uso é essencial para prevenir a obstrução dos poros e irritações", destaca.



O mercado de cosméticos infantis movimenta milhões de reais anualmente no Brasil, especialmente durante datas comemorativas como o Dia das Crianças. Contudo, Natasha alerta que "a segurança deve sempre vir antes da diversão. É importante que os pais pesquisem sobre os produtos, leiam os rótulos e, em caso de dúvidas, consultem um dermatologista antes de permitir o uso".

Para aqueles que optarem por presentear crianças com kits de maquiagem, a recomendação é escolher produtos de marcas reconhecidas, verificar se possuem registro na Anvisa e observar a faixa etária indicada na embalagem.

