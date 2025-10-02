Os 5 sinais de transtornos alimentares em crianças e adolescentes

A percepção distorcida do corpo é um dos grandes gatilhos para o desenvolvimento de transtornos alimentares, especialmente entre crianças e adolescentes. Na HQ "Comendo com medo", Editora Principis, a artista Elisabeth Karin Pavón Rymer-Rythén transforma sua experiência pessoal com a anorexia nesse alerta necessário, mostrando como pequenos sinais podem esconder grandes sofrimentos.

Pesquisas recentes apontam que a pressão estética tem impacto direto na saúde mental de adolescentes: uma em cada três meninas e um em cada cinco meninos sofrem de distúrbios alimentares globalmente, segundo dados da Associação Médica Norte-Americana, publicados em 2023. A busca incessante por um corpo “ideal” mina a autoestima e abre espaço para problemas sérios.

O ambiente digital intensifica essa vulnerabilidade. Segundo o Panorama da Saúde Mental 2024, adolescentes que passam mais tempo expostos a redes sociais apresentam maior risco de desenvolver sintomas de ansiedade, depressão e baixa satisfação corporal.

Entre filtros, comparações e padrões inalcançáveis, cresce o número de jovens que se olham no espelho e não conseguem reconhecer quem realmente são.

Confira alguns sinais de atenção, inspirados nas situações que a obra retrata:

Comentários frequentes sobre peso e aparência

Na história, Elisabeth se sente pressionada a perder peso para se encaixar em padrões. Quando jovens passam a se comparar o tempo todo ou expressar insatisfação constante com o corpo, é hora de ficar atento.

Mudanças nos hábitos alimentares

Pular refeições, recusar determinados alimentos ou controlar obsessivamente calorias são comportamentos de alerta. Assim como a protagonista, muitos criam “regras” rígidas sobre o que podem ou não comer.

Isolamento social

A troca de escola, o afastamento de amigos e a solidão ampliaram a vulnerabilidade de Elisabeth. Se o adolescente começa a evitar encontros, festas ou refeições em grupo, pode ser sinal de sofrimento.

Exercícios em excesso

Na narrativa, a pressão do “monstro Nore” – personificação dos transtornos alimentares: uma voz constante que dita regras e transforma o corpo em campo de batalha – leva a protagonista a horas de atividades físicas sem descanso. Obsessão por exercícios, mesmo quando não há prazer ou quando o corpo pede pausa, merece atenção.

Alterações físicas e emocionais

Queda no rendimento escolar, cansaço extremo, irritabilidade e baixa autoestima aparecem de forma marcante em "Comendo com medo". Esses sinais podem indicar que algo mais profundo está acontecendo.

Serviço