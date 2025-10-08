Wegovy promove perda de gordura visceral com preservação da força muscular

Em um avanço que redefine o sucesso no tratamento da obesidade, uma nova subanálise do estudo STEP UP revelou que altas doses de semaglutida (Wegovy) no tratamento da obesidade e sobrepeso promovem uma perda de peso de alta qualidade, priorizando a redução da massa adiposa e, mais importante, preservando a força muscular dos pacientes.

Os resultados avaliados por ressonância magnética, mostram que o tratamento vai além da perda de peso visível, atuando diretamente na composição corporal e na gordura visceral, alvos importantes para o risco de doença cardiovascular.

O estudo demonstrou que, ao longo de 72 semanas, pacientes tratados com semaglutida 7,2mg e 2,4mg tiveram uma redução de 31% na gordura visceral, o tipo de gordura que se acumula ao redor dos órgãos internos e é um dos principais gatilhos para inflamação e doenças metabólicas.

A perda de peso total foi composta por aproximadamente 84,4% de gordura, uma proporção considerada excelente e superior à média de 75% esperada em processos de emagrecimento tradicionais.

"Estes dados nos permitem mudar a narrativa sobre o tratamento da obesidade. O objetivo não é apenas reduzir o número na balança, mas sim promover uma perda de peso que se traduza em saúde", afirma Julia Cabral, endocrinologista e gerente médica da Novo Nordisk. “Conseguimos provar que é possível perder peso de forma significativa enquanto se protege o corpo."

Segundo a médica, "reduzir a gordura visceral é uma vitória direta para a saúde do coração, e preservar a força muscular significa garantir que o paciente tenha mais qualidade de vida, energia e autonomia. E ter mais músculo é o nosso combustível: representa como uma pessoa vai envelhecer, garantir uma saúde que garantirá a longevidade."

O estudo também abordou uma preocupação comum em processos de emagrecimento: a perda de massa magra. Embora uma discreta redução tenha sido observada, fenômeno fisiológico esperado em qualquer perda de peso substancial, a análise mostrou que essa variação não foi estatisticamente significativa em comparação ao grupo placebo. Mais importante ainda, um teste de funcionalidade (sentar e levantar) confirmou que aforça muscular dos pacientes foi totalmente preservada.



Esses achados reforçam a obesidade como um fator de risco cardiovascular modificável e posicionam seu tratamento como uma estratégia de prevenção primária.



O medicamento

Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro de 2023, a semaglutida 2,4 mg chegou às farmácias brasileiras em agosto de 2024.

No Brasil, o medicamento é indicado como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso em adultos com IMC 30 kg/m² (obesidade) ou em adultos com IMC 27 kg/m² (sobrepeso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao excesso de peso.



O tratamento também é indicado para pacientes pediátricos a partir de 12 anos de idade com IMC inicial no percentil 95 ou superior para a idade e gênero (obesidade) e peso corporal acima de 60 kg.



O Wegovy demonstrou, no estudo SELECT, um benefício cardiovascular, com redução de 20% no risco de eventos como morte, infarto e AVC em pessoas com obesidade e doença cardiovascular estabelecida. Além disso, o estudo STEP UP já demonstrou que uma dose mais alta, de 7,2 mg, levou a uma perda de peso de 21% em pessoas com obesidade, com um terço dos participantes perdendo 25% ou mais do seu peso basal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia