Assine
overlay
Início Saúde
ANTIOXIDANTES

Frutas que combatem o envelhecimento precoce e trazem juventude

Alimentos poderosos que rejuvenescem naturalmente o corpo

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
08/10/2025 08:17

compartilhe

SIGA
x
Frutas que combatem o envelhecimento precoce e trazem juventude
Frutas que combatem o envelhecimento precoce e trazem juventude crédito: Tupi

Muitas pessoas acreditam que apenas cremes e tratamentos estéticos ajudam a retardar o envelhecimento. No entanto, a alimentação tem papel fundamental nesse processo.

Leia Mais

Frutas ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais protegem as células contra danos, mantendo a pele mais firme e saudável por mais tempo.

Quais frutas são mais conhecidas por combater o envelhecimento?

  • Uva roxa: contém resveratrol, que ajuda a proteger as células contra os radicais livres.
  • Abacate: fonte de vitamina E e gorduras boas que hidratam a pele de dentro para fora.
  • Mamão: rico em vitamina C e enzimas que favorecem a renovação celular.
  • Manga: tem betacaroteno e antioxidantes que mantêm o brilho natural da pele.
  • Romã: melhora a circulação e auxilia na reparação dos tecidos.

Essas frutas fortalecem a pele e reduzem os efeitos do envelhecimento precoce.

Quais outras frutas menos lembradas também ajudam nesse combate?

  • Kiwi: carrega alta dose de vitamina C, essencial para o colágeno.
  • Cereja: possui antocianinas que protegem contra inflamações.
  • Frutas vermelhas (morango, amora, mirtilo): ricas em polifenóis antioxidantes.
  • Acerola: uma das maiores fontes naturais de vitamina C.
  • Caju: contém minerais como zinco e selênio que ajudam na firmeza da pele.

Essas opções podem ser facilmente incluídas em sucos, saladas ou lanches.

Dica rápida: Prefira consumir essas frutas in natura sempre que possível, pois o processamento pode reduzir parte dos antioxidantes.

Frutas que combatem o envelhecimento precoce e trazem juventude
Kiwi – Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko

Por que essas frutas ajudam a retardar o envelhecimento?

A principal razão é a presença de antioxidantes, que neutralizam radicais livres responsáveis por danificar células. Esses compostos reduzem inflamações, fortalecem o sistema imunológico e preservam a elasticidade da pele.

Além disso, vitaminas como a C e a E estimulam a produção de colágeno, proteína fundamental para evitar flacidez e rugas. O consumo frequente garante efeitos duradouros.

Como incluir essas frutas de forma prática no dia a dia?

Uma estratégia simples é acrescentá-las em sucos matinais ou vitaminas. Frutas vermelhas congeladas, por exemplo, são práticas e mantêm os nutrientes. Outra ideia é usá-las em saladas, combinando sabores e cores.

Também é possível preparar sobremesas leves, como salada de frutas ou gelatinas naturais. A regularidade no consumo faz mais diferença do que a quantidade isolada em um único dia.

Tópicos relacionados:

frutas juventude pele saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay