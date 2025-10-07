Shopping de BH promove corrida e caminhada pelo Outubro Rosa

O Botânico Shopping, centro de compras, lazer e entretenimento de luxo no Belvedere, em Belo Horizonte, anuncia seu primeiro grande evento esportivo e social: a B Run pela Vida- 1ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa, que acontece no dia 19 de outubro. O evento é aberto à participação de homens e mulheres, unindo a comunidade de atletas e não atletas, em apoio à causa da prevenção e combate ao câncer de mama.



A ação, em parceria com a loja de roupas esportivas Lauf e o hospital Mater Dei, convida a comunidade a participar de um percurso de cinco quilômetros de corrida e caminhada no mês dedicado à campanha Outubro Rosa.





A corrida é um convite à conscientização sobre o câncer de mama, o segundo tipo de carcinoma que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo, depois do de pele não melanoma, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). O instituto estima que mais de 73,6 mil novos casos da doença sejam registrados somente em 2025.



O Outubro Rosa é o mês dedicado a alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, que aumenta significativamente as chances de cura. A atividade física, como a corrida, é reconhecida como um fator que contribui tanto para a prevenção quanto para a recuperação de pacientes.

Mais do que promover saúde e bem-estar, a iniciativa tem foco na solidariedade. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada à Casa Aura, instituição filantrópica que oferece tratamento e apoio a pacientes em luta contra o câncer.



“Estamos muito entusiasmados em realizar a primeira corrida do Botânico Shopping já com um propósito tão nobre. A B. Run pela Vida é a materialização do nosso compromisso de ser mais do que um centro de compras, mas um espaço que gera impacto positivo na vida da comunidade. Convidamos a todos a participarem desse evento esportivo e transformarem sua energia em esperança e apoio a essa causa tão importante”, destaca a diretora do Botânico Shopping, Ana Carolina Felix.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site do Sympla. As vagas são limitadas. A retirada de Kits será de 13 a 18 de outubro, das 10h às 19h na loja LAUF no Botânico Shopping. O valor da inscrição é de R$ 80 e inclui camisa e outros brindes.

B.Run pela Vida- 1ª Corrida/Caminhada Adulta

A partir de 16 anos

19 de outubro (domingo), às 8h

No Botânico Shopping: Avenida Celso Porfírio Machado 150, Belvedere

Percurso: 5 km

R$ 80,00 Kit com camisa e outros brindes

Retirada de Kits: 13 a 18 de outubro/ Loja LAUF: das 10h às 19h- Botânico Shopping

Inscrições: pela platorma do Sympla: www.sympla.com.br/evento/b-run-pela-vida-corrida-caminhada/3145461