Conversar sobre câncer é primeiro passo para diagnóstico, tratamento e cura

Mesmo com avanços importantes da ciência, exames mais precisos, terapias combinadas e ganhos reais em cura, prolongamento e qualidade de vida, a sociedade brasileira ainda evita falar sobre câncer. Esse tabu não está restrito às gerações mais velhas - persiste entre jovens e adultos e tem um custo direto. Segundo o INCA, o Brasil registra cerca de 704 mil novos casos de câncer por ano no triênio 2023–2025. Calar o tema atrasa a informação, o rastreamento e o tratamento.



Falar com clareza, sem alarmismo e sem eufemismos, aproxima a população do que a medicina já pode oferecer hoje. Conversas honestas sobre fatores de risco, sinais de alerta, rastreamento, linhas de cuidado e direitos ajudam pessoas e famílias a chegar mais cedo ao sistema de saúde, quando as chances de cura são maiores e é possível prolongar a vida com melhor qualidade. Informação acessível, acolhimento e responsabilidade na comunicação são parte do tratamento.





“O medo é compreensível, mas o silêncio não protege ninguém. Quando abrimos espaço para informação de qualidade, vemos pacientes e famílias retomarem o controle: entendem opções, perguntam melhor e chegam antes ao cuidado certo”, afirma a oncologista Mariana Cunha. Para a oncologista Graziella Piló, “quebrar o tabu é uma tarefa coletiva - imprensa, profissionais de saúde, escolas, empresas e redes sociais. Falar de câncer com ciência e respeito reduz sofrimento e muda trajetórias de vida.”





Movimento pelo acesso à informação



Foi para enfrentar essa barreira cultural que nasceu o Podfalar de Câncer, Sim!, um podcast criado para traduzir a oncologia em linguagem clara, humana e responsável, com acesso 100% gratuito nas principais plataformas digitais.

O programa recebe especialistas, além de pacientes, familiares e gestores de saúde, para conversas esclarecedoras que aproximam a ciência do cotidiano e ajudam mais pessoas a procurar ajuda no momento certo.

Já são dois anos de programa e cerca de 100 episódios que já foram ao ar, com uma produção rigorosa, pautada num conteúdo de alto padrão e elucidativo. “A gente já considera o Podfalar de Câncer, Sim! não só um podcast, mas um movimento pela informação clara, consistente e acessível a todos”, completa Mariana Cunha.



