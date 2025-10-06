Cerveja zero álcool engorda? Médico explica mitos e verdades

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A cerveja sem álcool deixou de ser uma opção de nicho e ganhou as prateleiras dos supermercados e os cardápios dos bares. Com grandes fabricantes, como a Ambev, investindo pesado em novas versões e sabores, a bebida se popularizou como uma alternativa para quem busca reduzir o consumo de álcool, mas sem abrir mão do prazer de uma cerveja gelada.

Essa mudança de hábito levanta uma questão importante: a cerveja zero álcool é realmente uma escolha saudável? A resposta não é tão simples. Embora ofereça vantagens claras em comparação com a versão tradicional, como menos calorias e a ausência dos efeitos do álcool, é preciso olhar os detalhes do rótulo para entender seu verdadeiro impacto no organismo e para quem ela é, de fato, indicada.

Afinal, cerveja sem álcool tem álcool?

Pode parecer contraditório, mas a resposta é "sim", ela pode conter uma pequena quantidade de álcool. A legislação brasileira permite que bebidas rotuladas como "sem álcool" ou "zero álcool" tenham um teor alcoólico de até 0,5% por volume (ABV). Esse valor é considerado residual e resulta do processo de fabricação, no qual o álcool é removido após a fermentação.

Para a maioria das pessoas, essa quantidade é insignificante e não causa embriaguez nem altera os reflexos. O corpo metaboliza esse traço de álcool rapidamente. Por isso, a bebida é segura para quem vai dirigir, por exemplo. No entanto, para grupos sensíveis, como gestantes, pessoas com doenças hepáticas ou em recuperação do alcoolismo, qualquer teor alcoólico pode ser um fator de risco.

Os benefícios além da ausência de álcool

O principal atrativo da cerveja sem álcool é óbvio: permitir a participação em eventos sociais sem os efeitos negativos do álcool, como a ressaca e o comprometimento da coordenação motora. Mas os benefícios vão além. Em geral, ela possui um valor calórico mais baixo que a cerveja tradicional, o que pode ser um ponto positivo para quem está controlando o peso.

Além disso, por ser feita a partir de ingredientes como água, malte de cevada e lúpulo, a bebida é uma fonte de nutrientes. Ela pode conter vitaminas do complexo B, minerais como silício e polifenóis, que são compostos antioxidantes presentes no lúpulo e no malte. Esses antioxidantes ajudam a combater os radicais livres no corpo.

Como escolher a melhor cerveja sem álcool para você

Com tantas opções disponíveis, a escolha pode ser confusa. A qualidade e o perfil nutricional variam muito entre as marcas. Para fazer uma escolha consciente e alinhada aos seus objetivos, é fundamental analisar alguns pontos antes de colocar o produto no carrinho. Aqui estão quatro dicas práticas para não errar na hora da compra:

Verifique a tabela nutricional: compare as calorias e, principalmente, a quantidade de carboidratos. Algumas versões podem ter mais açúcar que outras para compensar a ausência do álcool no sabor. Se seu objetivo é o controle de peso ou de glicemia, essa informação é crucial.

Leia a lista de ingredientes: dê preferência para as cervejas com uma lista mais "limpa", contendo apenas os ingredientes básicos: água, malte, lúpulo e levedura. Evite rótulos com adição de açúcares, xaropes ou conservantes artificiais.

Confirme o teor alcoólico: embora a lei permita até 0,5%, algumas marcas conseguem zerar completamente o álcool (0,0%). Se você pertence a um grupo de risco ou simplesmente prefere evitar qualquer traço da substância, procure por essa informação no rótulo.

Experimente diferentes estilos: o mercado de cervejas sem álcool evoluiu muito. Hoje, é possível encontrar desde as tradicionais Pilsen até versões mais encorpadas como IPA e Weiss. O sabor varia bastante, então vale a pena provar diferentes tipos para encontrar o que mais agrada seu paladar.

Cerveja sem álcool engorda?

A cerveja sem álcool, ou cerveja zero, é frequentemente escolhida por quem deseja evitar o consumo de álcool, mas ainda aprecia o sabor da bebida. No entanto, o médico Bruno Monteze fez um alerta polêmico sobre os efeitos metabólicos desse tipo de bebida, afirmando que ela pode contribuir para o ganho de peso, aumento da gordura abdominal e até celulite.

Segundo ele, a cerveja zero seria:" um pão líquido sem álcool, pois contém açúcares e carboidratos que geram impacto calórico significativo, mesmo sem a presença do etanol". A crítica é direta: "quem quer cuidar da saúde e do corpo deve refletir se realmente precisa consumir essa bebida ou se não seria mais inteligente optar por algo nutricionalmente neutro, como a água".

Depende do contexto geral da sua alimentação e do seu nível de atividade física. Ela não é uma bebida livre de calorias.

Uma lata de cerveja sem álcool geralmente tem menos calorias que a versão tradicional, mas ainda contém carboidratos provenientes do malte. O consumo excessivo, sem moderação, pode contribuir para o ganho de peso.

Grávidas podem tomar cerveja sem álcool?

A recomendação médica mais segura durante a gestação é a abstinência total de álcool. Não existe um nível de consumo considerado seguro para o desenvolvimento do feto.

Como a legislação permite que a bebida contenha até 0,5% de álcool, o consumo não é indicado para grávidas. O ideal é sempre conversar com o médico obstetra antes de ingerir qualquer produto do tipo.

Quem tem problemas no fígado ou é ex-alcoólatra pode beber?

Não é recomendado. Para pessoas com doenças hepáticas, qualquer quantidade de álcool, por menor que seja, pode ser prejudicial e deve ser evitada.

Para quem está em tratamento contra o alcoolismo, o sabor, o cheiro e o ritual de beber a cerveja sem álcool podem funcionar como um gatilho, aumentando o risco de uma recaída. A orientação é evitar a bebida.

Posso dirigir depois de beber cerveja sem álcool?

Sim. O teor alcoólico de até 0,5% é muito baixo e não é suficiente para causar alterações na coordenação motora ou nos reflexos.

Essa quantidade também não é detectada pelos bafômetros utilizados na fiscalização de trânsito. Portanto, é uma alternativa segura para quem precisa dirigir.

