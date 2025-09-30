Série de webinars gratuitos debate redução de danos em saúde

A recém-criada Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia para Redução de Danos (SBRed) promove, a partir deste mês, uma série de três webinars gratuitos para discutir temas como alimentos ultraprocessados, testes rápidos para detecção de drogas e tabagismo. O objetivo é apresentar a entidade à comunidade científica e ao público em geral, além de estimular um debate baseado em evidências científicas sobre estratégias que buscam minimizar riscos à saúde.



A SBRed surgiu em junho de 2025, a partir de um painel sobre biomedicina moderna e redução de danos em um congresso realizado no Rio de Janeiro. Hoje, a entidade já conta com 50 sócios-fundadores de diferentes áreas, entre médicos, biomédicos, especialistas em saúde pública, toxicologistas, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros e engenheiros de alimentos.



Para o cirurgião oncológico Edgard Mesquita, membro titular da SBRed, ainda falta conscientização para que o assunto seja tratado de maneira técnica, com evidências científicas e apoio da tecnologia. “A redução de danos muitas vezes é tratada de maneira passional, algo que as pessoas são contra ou a favor. Percebemos que falta debate científico sobre esse tema, assim como falta apoio de tecnologia”, afirma.



Conceito e alcance



A redução de danos é um conjunto de estratégias que visam minimizar prejuízos físicos, sociais e econômicos relacionados a comportamentos de risco ou ao uso de substâncias – mesmo quando a pessoa não consegue ou não deseja interrompê-los por completo.



Entre os exemplos clássicos estão a distribuição de seringas estéreis para usuários de drogas injetáveis, o uso de preservativos para evitar infecções sexualmente transmissíveis e programas de substituição do cigarro por terapias de entrega de nicotina. Mas o conceito vai além: também envolve temas como consumo de alimentos ultraprocessados e sedentarismo.



“Em um mundo utópico, ninguém usaria substâncias ilícitas, consumiria alimentos ultraprocessados ou seria sedentário. A redução de danos, enquanto conceito, reconhece a realidade do comportamento e tenta trazer ferramentas e estratégias que possam diminuir esses riscos, trazer estratégias para qualidade de vida e, até mesmo, criar pontes para que o comportamento cesse”, diz Edgard.



De acordo com especialistas da SBRed, os programas de redução de danos contribuem não apenas para a saúde individual, mas também para a inclusão social e para a redução da sobrecarga nos sistemas de saúde. “Entendemos a importância da proibição de muitas substâncias e de determinar a abstinência total, mas a realidade não é tão simples. Quando você reduz danos, tem um impacto nos serviços de saúde, na inclusão social, no retorno à família”, afirma.



Ele também destaca outra missão da SBRed, que é a necessidade de combater a desinformação espalhada pela internet. “Quem não tem acesso a informação de qualidade, como fica diante de todos os especialistas que surgem todos os dias nas redes sociais?”, questiona.



Programação dos webinars



A série de encontros virtuais será transmitida gratuitamente e é aberta a profissionais de saúde, gestores, estudantes e ao público em geral. Os próximos temas serão:



9/10 - 19h



Título: Testes rápidos para detecção de drogas na saliva



Palestrante: José Victor Siervo – médico (Universidade de Santo Amaro), especialista em cirurgia geral e cirurgia plástica estética e reparadora, com mais de 30 anos de experiência



27/10 - 19h



Título 1: Tratamento de tabagismo no Brasil



Palestrante: Fernanda Kimura – médica, especialista em medicina de família e comunidade, mestre em ciências da saúde e coordenadora do módulo de medicina e comunidade da UNISA



Título 2: Tratamento de tabagismo no mundo



Palestrante: Rodolfo Berhsin – médico (UFF), especialista em pneumologia com residência, mestrado e doutorado na área. Professor adjunto da UNIRIO e pneumologista na prefeitura de Itaboraí



Título 3: Tratamento do tabagismo: evidências científicas Cochrane



Palestrante: Osmar Clayton Person – médico (FAMEMA), mestre (USP) e doutor (UNIFESP) em otorrinolaringologia. Médico assistente no Hospital Mário Covas (FMABC) e coordenador de otorrinolaringologia no Hospital IFOR São Bernardo do Campo



As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da SBRed: www.sbred.org.br

