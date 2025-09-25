Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A rubéola é uma doença infecciosa causada por um vírus que, apesar de muitas vezes se manifestar de forma leve, pode gerar sérias complicações em gestantes. Transmitida pelo ar, através de gotículas liberadas ao tossir, espirrar ou falar, a infecção se espalha rapidamente, principalmente em ambientes com baixa cobertura vacinal.

Embora tenha sido considerada eliminada em diversos países, o vírus ainda pode ressurgir quando a imunização da população não é suficiente. Isso explica os surtos ocasionais que surgem em determinadas regiões, reacendendo o alerta de autoridades de saúde.

Sintomas da rubéola: como identificar

Um dos grandes desafios da rubéola é que ela pode se apresentar de maneira muito discreta ou até mesmo sem sintomas, o que facilita a circulação silenciosa do vírus. Quando aparecem, os sinais mais comuns incluem:

manchas avermelhadas que começam no rosto e se espalham pelo corpo;

febre baixa, geralmente inferior a 38,5 °C;

cansaço, dores de cabeça e mal-estar;

inchaço dos gânglios linfáticos atrás das orelhas e na nuca;

dores nas articulações, mais frequentes em mulheres;

olhos avermelhados e sintomas semelhantes a um resfriado leve.

Em crianças, o quadro costuma ser ainda mais brando, mas em adultos e gestantes os riscos são maiores, principalmente devido às complicações possíveis.

Riscos da rubéola na gravidez

O ponto mais crítico da rubéola está em sua relação com a gestação. Quando uma mulher grávida é infectada, o vírus atravessa a placenta e pode afetar diretamente o desenvolvimento do bebê. Isso pode resultar na chamada Síndrome da Rubéola Congênita, responsável por malformações cardíacas, surdez, catarata, atraso no desenvolvimento neurológico e até risco de aborto espontâneo.

Quanto mais cedo na gestação ocorrer a infecção, maior a chance de complicações. Por isso, a vacinação antes da gravidez é considerada essencial para evitar riscos ao feto.

Campanhas de vacinação em massa já ajudaram a eliminar a rubéola em vários países iStock

Tratamento da rubéola

Não existe um tratamento específico para eliminar o vírus da rubéola. O organismo, na maioria das vezes, consegue combatê-lo sozinho. Ainda assim, alguns cuidados ajudam a reduzir os desconfortos e acelerar a recuperação:

repouso e ingestão adequada de líquidos;

uso de antitérmicos e analgésicos para controlar febre e dor;

compressas frias para aliviar incômodo nas articulações;

isolamento durante o período de transmissão, evitando contato com pessoas não vacinadas e gestantes.

O acompanhamento médico é indispensável, principalmente em casos suspeitos de infecção durante a gestação.

Como prevenir a rubéola

A principal forma de prevenção é a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. O esquema de duas doses deve ser aplicado ainda na infância, mas adolescentes e adultos que não receberam as vacinas também podem se imunizar.

Além da vacinação, outras medidas ajudam a reduzir os riscos:

evitar contato com pessoas infectadas

manter a higiene das mãos com frequência

cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar

manter a caderneta de vacinação atualizada

A proteção coletiva depende da imunização em massa. Quando a maior parte da população está vacinada, o vírus perde força e não encontra espaço para circular, reduzindo drasticamente os riscos de surtos.

A rubéola pode até parecer uma doença inofensiva por seus sintomas discretos, mas sua capacidade de causar danos graves em gestantes e bebês torna a prevenção indispensável. Manter a vacinação em dia é a forma mais segura de garantir não apenas a proteção individual, mas também a saúde de toda a comunidade.