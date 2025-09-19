Vacina da COVID também protege contra complicações cardíacas da doença

A vacinação contra a COVID-19 também protege contra a COVID longa e as doenças cardiovasculares relacionadas ao vírus, de acordo com novo consenso clínico publicado nesta quinta-feira (18), em inglês, na Revista Europeia de Cardiologia Preventiva.

"A vacinação continua sendo a pedra angular da prevenção, reduzindo significativamente a gravidade da COVID-19 aguda e diminuindo o risco de COVID longa em mais de 40% em indivíduos vacinados com duas doses, em comparação com os não vacinados", diz o documento elaborado por cinco entidades médicas da área cardíaca europeias.

Além disso, os estudos analisados para a elaboração do consenso mostram que, se uma pessoa que nunca foi vacinada apresentar um quadro de COVID longa, a imunização pode ajudar a reduzir os sintomas.

As entidades também recomendam que as doses de reforço sejam tomadas especialmente por pessoas que fazem parte dos grupos de alto risco, pois podem reduzir tanto o risco de COVID longa quanto de complicações cardiovasculares relacionadas à infecção.