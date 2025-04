Estudo aponta caminhos para vacinas mais eficazes contra a COVID-19

Estudo divulgado na revista Pathogens faz um balanço dos avanços na vacinação contra a COVID-19 e discute estratégias futuras para aumentar a eficácia das vacinas frente às novas variantes do vírus.

A revisão foi coordenada por Sergio Costa Oliveira, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) e líder do grupo de pesquisa em vacinologia do Institut Pasteur de São Paulo (IPSP). O primeiro autor do artigo é o pós-doutorando Fábio Mambelli. Também colaboraram pesquisadores do Instituto Butantan.

Segundo Oliveira, embora os imunizantes atuais tenham reduzido significativamente os casos graves da doença, a emergência constante de novas variantes impõe desafios que demandam soluções inovadoras.

“As vacinas que temos hoje ainda são eficazes contra as variantes em circulação, mas o vírus continuará evoluindo e se adaptando”, disse Mambelli à assessoria de imprensa do ICB-USP. “Isso significa que precisaremos de vacinas cada vez mais robustas, capazes de induzir resposta imunológica mais duradoura e menos suscetíveis às mutações da proteína Spike [S], principal alvo das vacinas atuais.”

O trabalho contou com financiamento da FAPESP por meio de seis projetos (23/03874-3; 23/09226-3; 23/11077-6; 23/02577-5; 23/01925-0; e 17/27131-9).

Novas variantes

O estudo destaca que, desde o início da pandemia, diversas vacinas foram desenvolvidas com rapidez, utilizando diferentes plataformas tecnológicas. No entanto, a evolução do SARS-CoV-2 resultou no surgimento de variantes que conseguiram escapar, ao menos parcialmente, da imunidade induzida por esses imunizantes. A variante ômicron (B.1.1.529), identificada pela primeira vez em novembro de 2021, apresentou mais de 30 mutações na sequência da proteína Spike, favorecendo o escape imunológico. Essas mutações tornaram a cepa significativamente diferente da original de Wuhan, aumentando sua transmissibilidade e reduzindo a eficácia das vacinas baseadas na Spike.

A dependência excessiva dessa proteína como alvo imunogênico pode ser um fator limitante na eficácia a longo prazo das formulações atuais, aponta o artigo. Estudos demonstraram uma redução significativa na neutralização por anticorpos induzidos por vacinas contra variantes da ômicron em comparação à cepa original. Isso levou a um aumento de infecções em indivíduos vacinados e à necessidade de reforços frequentes. Além disso, subvariantes como BA.2, BA.4, BA.5 e XBB continuaram a acumular mutações novas na Spike, reforçando a necessidade de adaptação constante das formulações.

O estudo também destaca que a eficácia das vacinas varia entre as diferentes plataformas utilizadas. Vacinas de mRNA, como BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) e mRNA-1273 (Moderna), apresentaram as maiores taxas de proteção no início da pandemia, com cerca de 95% e 94%, respectivamente. No entanto, todas as vacinas analisadas apresentaram redução significativa na resposta imunológica ao longo do tempo, com queda expressiva dos níveis de anticorpos cerca de seis meses após a vacinação. Esse declínio reforçou a necessidade de doses de reforço regulares para manter a proteção contra o SARS-CoV-2.

Além disso, o estudo destaca que a resposta vacinal pode ser comprometida em indivíduos idosos e imunossuprimidos devido à imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do sistema imunológico. Esse fenômeno reduz a capacidade de produção de anticorpos e a eficácia da proteção vacinal, tornando ainda mais necessária a busca por estratégias adaptadas a esses grupos, como adjuvantes específicos ou formulações que gerem uma resposta imune mais ampla e duradoura.

“O ideal é que futuras vacinas combinem múltiplos alvos do vírus, incluindo a proteína Nucleocapsídeo (N), que é mais estável e conservada, apresentando menos variações entre diferentes linhagens do patógeno”, afirmou o professor Oliveira. “Isso ajudaria a criar uma resposta imune mais ampla e duradoura frente às variantes de preocupação.”

BCG como plataforma

Uma das abordagens promissoras apontadas na revisão é o uso da vacina BCG (contra tuberculose) como vetor para antígenos selecionados do SARS-CoV-2. Essa estratégia, que está sendo desenvolvida no ICB-USP em parceria com o Institut Pasteur de São Paulo e outras instituições, combina a capacidade da BCG de estimular o sistema imunológico inato com a indução de uma resposta específica contra o coronavírus.

“A BCG modificada geneticamente expressa uma proteína quimérica que combina antígenos do SARS-CoV-2, incluindo a proteína Spike e a proteína Nucleocapsídeo”, explicou Oliveira. “Nos testes realizados em camundongos, observamos uma proteção robusta contra o vírus, sem sinais detectáveis de infecção nos pulmões dos animais vacinados.”

Os experimentos indicam que a vacina BCG recombinante não apenas induz a produção de anticorpos neutralizantes como ativa uma resposta imune celular mais ampla, algo fundamental para a eliminação do vírus. Além disso, como a proteína Nucleocapsídeo é mais estável e menos suscetível a mutações do que a Spike, essa abordagem pode conferir proteção mais duradoura e reduzir a necessidade de atualização frequente das vacinas.

Atualmente, essa pesquisa está na fase de otimização e ajustes técnicos, com os testes sendo realizados em laboratórios de biossegurança nível três no IPSP. A próxima etapa prevê estudos mais avançados para avaliar a eficácia da vacina contra as variantes mais atuais do SARS-CoV-2.

O artigo também aponta que vacinas de mucosas administradas por via intranasal podem representar uma alternativa promissora para futuras formulações. Essa abordagem estimula a resposta imunológica diretamente nas vias respiratórias, que representam a porta de entrada para o SARS-CoV-2, podendo reduzir a transmissão do vírus e conferir uma imunidade mais eficiente contra novas variantes. “A inclusão da proteína Nucleocapsídeo na formulação é um dos diferenciais dessa abordagem, pois a N é mais conservada entre variantes, garantindo maior estabilidade da resposta imunológica e reduzindo a necessidade de reformulações constantes”, destacou o professor.

“As vacinas atuais foram um grande sucesso no controle da pandemia, mas precisamos continuar inovando para garantir uma proteção efetiva e duradoura contra a COVID-19”, acrescentou Oliveira.

