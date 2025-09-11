Assine
overlay
Início Saúde
PREVENÇÃO

Cuidar da mente desde cedo previne adoecimento emocional

Dados recentes mostram aumento de ansiedade e depressão entre jovens; especialistas reforçam a importância da prevenção no Setembro Amarelo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/09/2025 17:00

compartilhe

Siga no
x
Aumentar a capacidade emocional das crianças ensina a lidar com adversidades futuras
Aumentar a capacidade emocional das crianças ensina a lidar com adversidades futuras crédito: pvproductions/FreePik

No Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, especialistas ressaltam que promover saúde mental desde a infância é essencial.

Dados da Fiocruz e da Harvard apontam que, entre 2011 e 2022, a taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu 6% ao ano, e as autolesões aumentaram em média 29% anualmente — índices que superam a evolução observada na população em geral.

Além disso, um estudo da USP mostrou que, ao longo da pandemia, 1 em cada 4 crianças e adolescentes apresentou sinais clínicos de ansiedade ou depressão, com necessidade de intervenção profissional.

Outro levantamento baseado em dados do SUS revela que, pela primeira vez, os registros de ansiedade entre crianças e jovens (10–14 anos: 125,8 por 100 mil; adolescentes: 157 por 100 mil) superaram os de adultos (112,5 por 100 mil). Esses números evidenciam a urgência de ações preventivas focadas no público infantojuvenil.

Leia Mais

Segundo Silvia Kelly Bosi, neuropsicopedagoga especialista em autismo, muitas crianças, especialmente aquelas com TEA, enfrentam desafios na escola e nas relações sociais. “Quando promovemos práticas de estimulação cognitiva, de regulação emocional e incentivamos a inclusão, estamos fortalecendo a autoestima e prevenindo situações de sofrimento silencioso”, alerta.

A fonoaudióloga Angelika dos Santos Scheifer complementa. “A criança que não consegue se expressar, seja pela fala ou pela linguagem, pode ter sua autoestima abalada e carregar sentimentos de frustração. Ao trabalharmos a segurança na comunicação, estamos também ajudando essa criança a se sentir capaz, fortalecendo sua saúde mental”, explica.

As especialistas alertam que a prevenção é um processo que deve começar na infância — envolvendo pais, escolas e equipe multidisciplinar —, e não apenas reagir aos sintomas. Quando ações como estimulação cognitiva, inclusão adequada e desenvolvimento da comunicação são integradas desde cedo, aumenta-se a capacidade emocional das crianças e adolescentes em lidar com adversidades futuras.

“Prevenir o adoecimento emocional é um processo que começa na infância. Quanto mais cedo olharmos para as necessidades dessas crianças e adolescentes, mais chances temos de promover saúde mental ao longo da vida”, diz Silvia Kelly.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

adolescentes criancas saude-mental setembro-amarelo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay