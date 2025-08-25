Anvisa proíbe versão manipulada de semaglutida em farmácias de todo o país

A manipulação de Wegovy, Ozempic e Rybelsus está proibida no Brasil, seguindo decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada nesta segunda-feira (25/8) no Despacho nº 97/2025. Na prática, essa determinação representa a proibição da manipulação de moléculas biológicas análogas de GLP-1 no país e uma proibição temporária da manipulação de semaglutida sintética.



A regra estabelece novas e rigorosas regras para a importação e manipulação de insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da classe dos análogos de GLP-1, como a semaglutida biológica – princípio ativo exclusivo dos medicamentos Wegovy (injetável 2,4 mg para tratar obesidade e sobrepeso com comorbidade associada), Ozempic (injetável 1 mg para diabetes tipo 2) e Rybelsus (versão oral para diabetes tipo 2), todos da Nova Nordisk.

A medida reforça a complexidade e os altíssimos padrões exigidos para a produção da semaglutida biológica, garantindo a segurança e a eficácia que apenas produtos registrados e com procedência controlada, podem oferecer aos pacientes.



O despacho diferencia os insumos de origem biotecnológica e sintética. Para os IFAs de origem sintética, a Anvisa determinou que a manipulação só é permitida caso exista um medicamento registrado no país que utilize essa molécula sintética.

Atualmente, não há nenhum medicamento à base de semaglutida sintética registrado no Brasil, o que torna qualquer manipulação da substância, independentemente da origem (biológica e sintética), irregular e ilegal, por não possuir respaldo técnico ou sanitário. Nesse caso, não há garantia de que a substância manipulada seja segura ou eficaz. Por isso, a Anvisa decidiu vetar essa prática, visando garantir a saúde dos pacientes.

A nova regra determina que apenas IFAs biotecnológicos de fabricantes que tiveram seu processo validado no registro do medicamento na Anvisa podem ser importados para manipulação.

A decisão da Anvisa é um benefício para a saúde pública e para o paciente brasileiro, que passa a ter mais uma camada de proteção contra os riscos de produtos manipulados de forma ilegítima. Medicamentos irregulares não oferecem garantia de pureza, dosagem correta, estabilidade ou esterilidade, podendo resultar em ineficácia do tratamento, reações adversas graves e contaminação, colocando a saúde e segurança do paciente em risco.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia