Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Chegar em casa, tirar os sapatos e sentir o piso sob os pés pode ser mais do que conforto. Andar descalço pode trazer benefícios reais para a saúde, desde o fortalecimento muscular à melhora da postura. O hábito, comum em culturas orientais e cada vez mais adotado no Ocidente, está ganhando atenção da ciência.

Longe de ser apenas uma questão de higiene, o contato direto dos pés com o chão ativa músculos pouco usados, estimula a circulação e pode até influenciar o humor. Alguns estudos associam a prática a uma sensação de “aterramento”, como se o corpo recuperasse equilíbrio e foco ao se conectar com o solo.

Como o pé reage ao contato com o chão

Com 26 ossos, 33 articulações e mais de 100 músculos e ligamentos, o pé é uma estrutura projetada para se adaptar a diferentes terrenos. O uso constante de calçados rígidos limita essa função, enfraquecendo áreas que deveriam estar sempre ativas.

Ao andar descalço, os dedos se abrem, os músculos da planta trabalham e as articulações se movimentam livremente, ajudando a prevenir dores e problemas como fascite plantar e joanetes.

1. Equilíbrio, postura e percepção corporal

Sem o isolamento do solado, os receptores na planta dos pés enviam informações mais precisas ao cérebro sobre a superfície, inclinação e pressão. Essa resposta rápida melhora a postura, fortalece o equilíbrio e reduz o risco de quedas, um benefício importante principalmente para idosos.

O alinhamento natural do corpo também é favorecido, evitando compensações musculares que podem gerar dores nas costas e joelhos.

2. Circulação e relaxamento muscular

O movimento natural ao andar descalço, aliado à contração e relaxamento dos músculos, ajuda no retorno venoso e reduz a sensação de pernas pesadas. Em pisos frios, há estímulo extra pela alternância de vasoconstrição e dilatação.

O hábito também alivia tensões, especialmente após o uso prolongado de sapatos apertados ou salto alto.

O contato direto com o solo pode trazer equilíbrio, postura melhor e sensação de bem-estar Pexels

3. Contato com superfícies naturais

Andar descalço na grama, areia ou terra intensifica os efeitos positivos. Conhecido como “earthing” ou “grounding”, esse contato é estudado por seu potencial de reduzir estresse e inflamações.

A teoria sugere que o corpo, ao tocar o solo, absorve elétrons livres que ajudam a equilibrar cargas internas, favorecendo o sono, o humor e a recuperação muscular, embora o mecanismo ainda seja debatido.

Cuidados importantes ao andar descalço

O hábito não é indicado em locais públicos, devido ao risco de cortes e contaminações. Em casa, manter o piso limpo é essencial, especialmente para quem tem imunidade baixa ou ferimentos nos pés.

Em regiões frias, pisos gelados podem gerar desconforto e até afetar a circulação. Alternar com o uso de meias pode ser uma solução.

Incluir momentos para andar descalço pode ser parte de um estilo de vida mais saudável, junto com exercícios, boa postura e alimentação equilibrada. Caminhar alguns minutos ao acordar ou sentir a areia da praia nos pés são pequenas ações que geram impacto positivo.

Entre os benefícios mais observados estão:

fortalecimento de pés e tornozelos;

melhora da postura e equilíbrio;

estímulo à circulação;

redução de tensões musculares;

sensação de relaxamento e bem-estar;

potencial melhora do humor e do sono.

No fim, tirar os sapatos ao chegar em casa pode ser mais do que conforto: é uma forma simples e gratuita de cuidar do corpo e da mente, aproveitando o chão como aliado na saúde.





