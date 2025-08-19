Síndrome de Founier: infecção rara 'se alimenta das genitálias humanas'

A recente morte do funkeiro Leandro Rogério, de 40 anos, gerou uma série de dúvidas sobre uma infecção que, popularmente, é descrita como capaz de “devorar” as genitálias dos pacientes. Diagnosticado com a síndrome de Fournier - uma infecção rara, agressiva e voraz capaz de transformar pequenas feridas em verdadeiros campos de batalha para bactérias - o caso despertou temor e questionamentos sobre a higiene íntima masculina.

De acordo com Eveline Vale, infectologista e professora de Medicina do Centro Universitário de Brasília (CEUB), a síndrome de Fournier é um tipo de fasceíte necrosante que atinge a região genital, anal e perineal, podendo se estender até a pelve.



Como ela surge?

“A doença costuma ter início a partir de pequenas lesões, abscessos, feridas ou procedimentos cirúrgicos e evolui de forma extremamente rápida, causando destruição dos tecidos”, afirma Eveline. Geralmente é causada por uma infecção polimicrobiana, ou seja, envolve a ação conjunta de diferentes tipos de bactérias que aceleram a destruição dos tecidos.



Entre as bactérias mais comuns, a especialista cita a Escherichia coli, presente no intestino, a Klebsiella pneumoniae e a Pseudomonas aeruginosa, além de microrganismos que habitam a pele, como Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus. Segundo a professora, ainda estão presentes na síndrome as bactérias anaeróbias, com a Bacteroides fragilis e Clostridium.

A doença é rara?

A síndrome é considerada rara e a incidência geral é de 1,6 para cada 100 mil homens, com maior ocorrência registrada na região Sul do país. A predominância é clara com 77% dos pacientes sexo masculino, com idade média de 51,7 anos, com pico entre 50 e 79.



A taxa de letalidade geral é de aproximadamente 7,5%, mas pode ser significativamente maior quando há sepse ou complicações como insuficiência renal e respiratória. Em casos mais graves, a necessidade de amputações parciais pode chegar a 30%. “Quando a doença aparece, a maioria dos pacientes carregam comorbidades, principalmente diabetes mellitus e hipertensão. Essas condições funcionam como combustível para o avanço rápido da infecção.”



Quais são os sintomas?

O sintoma mais característico é lesão com dor intensa e desproporcional ao aspecto visível da área, podendo ocorrer inchaço, vermelhidão de rápida progressão, formação de bolhas e odor fétido característico da necrose tecidual.

De acordo com a docente, o diagnóstico é estabelecido a partir da avaliação clínica, histórico do paciente, exames laboratoriais e de imagem, como radiografia ou tomografia, que ajudam a identificar a extensão da infecção e a presença de gás ou necrose. “Dada a rápida evolução da doença, o início do tratamento não deve esperar o resultado definitivo dos exames”, recomenda.



O tratamento inclui procedimento cirúrgico para a retirada do tecido necrosado, uso de antibióticos intravenosos de amplo espectro, suporte intensivo hospitalar e controle rigoroso de condições associadas, como o diabetes. “A síndrome de Fournier é uma emergência médica. Sem intervenção imediata, pode evoluir para choque séptico e levar ao óbito”, alerta Eveline.



Entre as medidas preventivas, estão:

Higiene adequada da região genital e perineal

da região genital e perineal Tratamento precoce de infecções urinárias ou genitais

Controle rigoroso do diabetes

Cuidados específicos após cirurgias ou traumas na área

“Reconhecer rapidamente os sinais e buscar atendimento médico imediato pode fazer toda a diferença entre a recuperação e as complicações graves”, recomenda a especialista.