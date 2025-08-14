Endometriose: hospital promove simpósio para discutir avanços no tratamento

A endometriose é uma doença ginecológica crônica que ocorre pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora do útero, afetando órgãos como ovários, intestino, bexiga e outros da região pélvica. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a doença afeta entre 5% e 15% das mulheres em idade fértil (12 a 49 anos) no Brasil.



Com diversos sintomas como dor pélvica intensa, sangramento menstrual abundante, dor durante a relação sexual, alterações intestinais e infertilidade, o diagnóstico pode ser complexo e demorado, levando em média de 4 a 11 anos, o que contribuiu para um ciclo de sofrimento físico e psicológico, principalmente em pacientes jovens, que tendem a ter suas dores menstruais consideradas como algo normal.



Dessa forma, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz promoverá, neste sábado (16/8), o II Simpósio de Endometriose, evento presencial, com o objetivo de promover a conscientização sobre a patologia e divulgar o trabalho do Centro Especializado em Endometriose.

Coordenado pelos ginecologistas Rogério Felizi, head do Centro, e Luiz Felipe Lessa Ortiz, o evento é voltado às profissionais da saúde e entidades do segmento, oferecendo espaço de atualização e troca de conhecimento sobre os desafios do diagnóstico e tratamento da endometriose.



Entre os destaques da programação, estão as palestras “Endometriose além da dor: A importância da abordagem multidisciplinar” e “Endometriose e infertilidade”, que tratarão de temas como o papel da nutrição, da fisioterapia e do controle da dor no cuidado de pacientes com endometriose, além da relação entre a doença e a infertilidade. Esses debates reforçam a importância da atuação multidisciplinar no tratamento tanto físico quanto emocional.



O Centro Especializado em Endometriose realiza atendimento individualizado e reúne equipe multidisciplinar, composta por ginecologistas, cirurgiões, especialistas em dor, nutricionistas e psicólogos. Com isso, a assistência vai desde o diagnóstico precoce até terapias personalizadas.



No livro “Descomplicando a endometriose”, da Editora Labrador, o autor Jardel Pereira Soares expõe, para médicos e profissionais que integram equipes multidisciplinares, formas de melhorar o atendimento pacientes com a condição.

O simpósio também se propõe a quebrar tabus e disseminar informações qualificadas sobre a patologia, reconhecendo sua natureza multifatorial, com sintomas que, muitas vezes, se confundem com outras doenças ginecológicas, gastrointestinais ou urológicas.

Serviço

II Simpósio de Endometriose

Data: 16 de agosto

Horário: das 8h às 16h30

Formato: presencial

Endereço: Rua Treze de Maio, 1815, Bairro Bela Vista, São Paulo, SP

Programação: neste link