Exposição a poluentes pode atrapalhar procedimentos de reprodução assistida

Esta quinta-feira (14/8) marca o Dia de Combate à Poluição, um problema mundial que pode causar uma série de danos ao organismo, afetando, inclusive, as chances de gravidez. O impacto é tamanho que, recentemente, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE) publicou um documento exigindo ações imediatas dos governos para enfrentar os efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde reprodutiva.

"Poluentes podem afetar a fertilidade de diversas maneiras. Por exemplo, alterando os hormônios e o ciclo menstrual de uma mulher, interferindo na qualidade do espermatozoide ou causando alterações no desenvolvimento do feto”, diz o especialista em reprodução humana e diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo, Rodrigo Rosa.

E, agora, um estudo pioneiro mostrou que a exposição a poluentes não afeta somente as chances de gravidez natural, mas também pode reduzir as taxas de sucesso de Fertilização In Vitro (FIV). A descoberta foi publicada em julho no periódico Human Reproduction, uma das principais revistas de medicina reprodutiva do mundo, e apresentada durante a ESHRE Annual Meeting 2024.



Conduzida durante um período de oito anos, a pesquisa analisou mais de 3 mil transferências de embriões congelados em quase 2 mil pacientes que tinham idade média de 34 anos no momento da coleta do óvulo e de 36 anos durante a transferência do embrião para o útero.

Assim, os pesquisadores relacionaram essas informações com os dados oficiais disponíveis das taxas de poluição em um período próximo ao da coleta do óvulo e descobriram que uma alta exposição ao material particulado 10 (PM10), em duas semanas antes da coleta do óvulo, provocou uma redução de 38% nas chances de nascidos vivos em comparação com a amostra de mais baixa exposição ao poluente.

Além disso, a exposição ao material particulado 2.5 (PM2.5), em três meses antes da coleta do óvulo, também causou uma redução na chances de nascidos vivos, de 0.90 no período de exposição médio para 0.66 no período de maior exposição.



De acordo com Rodrigo Rosa, PM2.5 e PM10 são poluentes minúsculos presentes no ar que podem ser facilmente inalados, conseguindo penetrar profundamente nos pulmões e causar danos importantes à saúde.

“Eles provêm de usinas elétricas, fábricas e veículos, ou seja, a poeira, a queima de combustíveis e os veículos automotores são as principais fontes. Além disso, podem se formar quando os poluentes emitidos por diferentes fontes reagem na atmosfera. E sabemos, por exemplo, que homens e mulheres que trabalham ao ar livre em cidades grandes (agentes de trânsito, taxistas, motoristas de ônibus etc.) têm maior dificuldade em engravidar naturalmente justamente por conta desses materiais particulados”, diz o médico.



Os pesquisadores ainda destacaram que o impacto da poluição no sucesso da FIV foi observado apesar da boa qualidade geral do ar durante o período de estudo, com níveis de PM10 e PM2,5 excedendo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) em apenas 0,4% e 4,5%, respectivamente. “Vale ressaltar que o Brasil tem mais que o dobro do recomendado pela OMS com relação aos níveis de PM2.5 na atmosfera”, alerta o especialista.



O estudo revela, então, uma associação negativa entre a exposição aos poluentes antes da coleta de óvulos e as taxas de nascidos vivos em procedimentos de FIV que utilizaram os embriões formados a partir desses óvulos.

“Ou seja, a poluição não afeta negativamente apenas os estágios iniciais da gravidez, mas também a qualidade dos óvulos. E isso ocorre mesmo em partes do mundo com uma boa qualidade do ar, onde os limites de poluição aceitos são excedidos em apenas poucos dias”, resume o médico.

E, apesar dos mecanismos por trás dessa relação ainda não estarem claros, é fato que minimizar a exposição a poluição deve ser uma prioridade fundamental de saúde pública.

“Infelizmente, a nível pessoal, não há muito o que pode ser feito para diminuir a exposição aos materiais particulados. Então, é necessária uma ação rápida para a saúde reprodutiva da população. Até lá, em dias com pior qualidade do ar, o uso de máscaras pode ser recomendado, especialmente se você pretende congelar óvulos ou realizar uma FIV em breve”, reforça Rodrigo Rosa.

