É possível comer diariamente itens que, aos poucos, inflamam o corpo por dentro. Esses alimentos estão em muitos dos nossos hábitos, nos lanches rápidos, nas refeições congeladas, no excesso de açúcar e até em ingredientes aparentemente inofensivos. A chamada inflamação silenciosa é um processo crônico que desequilibra o organismo e pode estar por trás de doenças como obesidade, diabetes, artrite, problemas digestivos e até depressão.

Identificar os alimentos inflamatórios e fazer substituições inteligentes ajuda a reduzir esse impacto, mantendo o sabor e o prazer de comer bem. Entenda o que causa esse tipo de inflamação e como montar um cardápio mais saudável e acessível.

O que são alimentos inflamatórios?

Alimentos inflamatórios são aqueles que, quando consumidos com frequência, provocam ou agravam processos inflamatórios no organismo. Isso acontece porque eles aumentam a produção de substâncias pró-inflamatórias, causam picos de glicose no sangue, desequilibram a flora intestinal e sobrecarregam órgãos como fígado e intestino.

Embora o corpo tenha mecanismos naturais de defesa e reparo, o consumo contínuo desses alimentos impede a recuperação e abre espaço para doenças silenciosas que evoluem ao longo do tempo.

Quais são os principais alimentos inflamatórios?

Saiba quais são os 5 tipos de alimentos inflamatórios considerados os principais:

Alimentos ultraprocessados

Repletos de aditivos químicos, conservantes, corantes e realçadores de sabor, os alimentos ultraprocessados desregulam o metabolismo e aumentam o risco de inflamações crônicas.

Exemplos: salgadinhos de pacote, refrigerantes, biscoitos recheados, embutidos, comidas congeladas prontas.

Açúcar refinado e carboidratos simples

Provocam picos de insulina e estimulam a inflamação quando consumidos em excesso.

Exemplos: doces, refrigerantes, pães brancos, bolos, massas não integrais.

Gorduras trans e óleos refinados

Alteram a resposta inflamatória do corpo e estão presentes em muitos alimentos industrializados.

Exemplos: margarina, frituras de fast-food, alimentos congelados fritos, pipoca de micro-ondas.

Álcool em excesso

Desregula o fígado e contribui para processos inflamatórios sistêmicos.

Carnes processadas

Contêm nitratos e conservantes que favorecem a inflamação e estão associadas ao risco de doenças cardiovasculares.

Exemplos: salsicha, linguiça, presunto, bacon, salame.

Mudanças simples no cardápio, como reduzir o consumo de ultraprocessados e apostar em alimentos frescos, naturais e coloridos, já fazem diferença nitrub de Getty Images

Quais sintomas o corpo pode apresentar?

O consumo frequente de alimentos inflamatórios pode provocar uma série de sintomas, nem sempre fáceis de associar à alimentação. Entre os mais comuns estão:

cansaço excessivo e falta de energia;



dores articulares e musculares frequentes;



inchaço abdominal e gases;



dificuldade para dormir;



problemas na pele, como acne e eczema;

oscilações de humor, ansiedade e até sintomas depressivos.

Quando esses sinais persistem, é importante investigar a causa com um profissional de saúde.

Alternativas anti-inflamatórias acessíveis

Fazer boas escolhas alimentares não significa deixar de comer bem. Veja alguns alimentos naturais que ajudam a combater a inflamação:

Frutas vermelhas: ricas em antioxidantes, combatem os radicais livres;



ricas em antioxidantes, combatem os radicais livres; Peixes ricos em ômega-3: como salmão, sardinha e atum;



como salmão, sardinha e atum; Azeite de oliva extravirgem: excelente anti-inflamatório natural;



excelente anti-inflamatório natural; Vegetais verdes escuros: como espinafre, couve e brócolis;;



como espinafre, couve e brócolis;; Grãos integrais: aveia, quinoa, arroz integral;



aveia, quinoa, arroz integral; Oleaginosas: castanhas, nozes e amêndoas;

castanhas, nozes e amêndoas; Cúrcuma e gengibre: temperos que atuam como anti-inflamatórios naturais.

Além disso, substituir refrigerantes por água com limão ou chá sem açúcar e trocar pães brancos por integrais já é um bom começo.

Busque ajuda médica ou nutricional

Caso sinta que está sempre cansado, vive com dores ou percebe mudanças no corpo mesmo com rotina estável, vale buscar ajuda especializada. Um nutricionista pode montar um plano alimentar individualizado, identificando os alimentos inflamatórios que mais afetam seu organismo e indicando substituições adequadas.

Além disso, exames laboratoriais ajudam a identificar inflamações ocultas e a prevenir doenças que se desenvolvem silenciosamente.

