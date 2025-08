Medicina regenerativa: o futuro do tratamento para artrose e dores crônicas

A medicina regenerativa, com o uso de células-tronco, está a consolidar-se como uma das fronteiras mais promissoras no tratamento de doenças osteomusculares, como a artrose e dores crônicas na coluna.

Tradicionalmente, pacientes com desgaste articular severo ou dores crônicas enfrentavam opções limitadas, que iam desde o manejo da dor com medicamentos até cirurgias invasivas de substituição articular. Hoje, as pesquisas e aplicações clínicas com células-tronco estão a mudar este paradigma, focando-se não apenas em aliviar os sintomas, mas em tratar a causa do problema ao estimular a reparação dos tecidos danificados.



Os avanços mais recentes na área focam no uso de células-tronco mesenquimais, que possuem uma notável capacidade de se diferenciar em células de cartilagem, osso e outros tecidos conjuntivos, além de possuírem um poderoso efeito anti-inflamatório.

O ortopedista e mestre em neurociências Luiz Felipe Chaves Carvalho, que lidera um serviço de medicina regenerativa em São Paulo, explica as novas perspectivas. "Estamos a entrar numa nova era da ortopedia. As mais recentes pesquisas com células-tronco demonstram não apenas um alívio sintomático, mas um potencial real de regeneração tecidual", comenta.

"Em vez de apenas gerir a artrose, o objetivo agora é modular o ambiente inflamatório e estimular o próprio corpo a reparar a cartilagem danificada. É uma abordagem biológica que trata a causa da dor crônica, oferecendo uma alternativa minimamente invasiva e com resultados promissores a longo prazo", detalha o especialista, que possui experiência no tratamento de atletas de alta performance, como os futebolistas Rodrigo Dourado e Ferreirinha e o tenista Pablo Cuevas, em que a recuperação rápida e eficaz é fundamental. O médico também é afiliado à Academia Americana de Medicina Regenerativa (AABRM) e ao grupo ORTHOREGEN.

Neuro-ortopedista Luiz Felipe Carvalho Dandi Albuquerque/Divulgação

A aplicação de células-tronco em procedimentos cirúrgicos da coluna e em articulações desgastadas pela artrose representa uma mudança de foco: da substituição para a regeneração. Para milhares de pacientes que sofrem com dores crônicas, esta evolução significa a possibilidade de uma vida com mais qualidade e menos limitações, impulsionada pela capacidade natural do corpo de se curar.

