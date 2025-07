Paciente descobre tumor em checape e evita cirurgia invasiva em Minas

Aos 62 anos, Marcos Gonçalves Lopes resolveu retomar os checapes após anos sem acompanhamento. Durante a colonoscopia, veio o diagnóstico inesperado: tumor neuroendócrino no reto, em estágio inicial. "Não sentia absolutamente nada. O exame me salvou. A tecnologia e o acolhimento da equipe fizeram toda a diferença", relata, emocionado. Marcos foi submetido a um procedimento minimamente invasivo e recebeu alta no dia seguinte, sem dor e sem cirurgia aberta.

O caso foi tratado pela equipe de endoscopia digestiva do Hospital Madre Teresa, que fez em Marcos a primeira ressecção endoscópica de espessura total (EFTR) com o dispositivo FTRD (Full Thickness Resection Device) em Minas Gerais. A técnica representa um avanço no tratamento de lesões profundas do trato gastrointestinal, como tumores no cólon e reto, permitindo a remoção completa da lesão sem a necessidade de colectomia ou outras cirurgias agressivas. "É uma inovação que preserva a anatomia, reduz riscos e acelera a recuperação. O paciente tem alta em menos de 24 horas", explica a médica responsável, Renata Figueiredo Rocha.

Além do caráter curativo, a EFTR tem potencial preventivo, sendo indicada em pacientes com lesões de alto risco antes da evolução para o câncer invasivo.

