Startup previne burnout em tempo real com uso de inteligência artificial

O Brasil ocupa a segunda posição no ranking global de burnout, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Com a crescente incidência da síndrome, empresas e especialistas buscam soluções capazes de oferecer suporte contínuo à saúde mental. A Starya, startup especializada no desenvolvimento de agentes conversacionais baseados em inteligência artificial, oferece um agente que promete detectar e prevenir crises emocionais em tempo real.

A Ana, Agente Emocional da Starya, realiza um acompanhamento automatizado e adaptativo, por meio de check-ins diários que avaliam o humor, o nível de estresse, a qualidade do sono e outros marcadores emocionais. A tecnologia combina metodologias reconhecidas, como a Terapia Cognitivo-Comportamental (CBT) e práticas de Mindfulness, para identificar padrões de esgotamento e recomendar práticas que ajudem o usuário a retomar o equilíbrio.

“O futuro da saúde emocional está na continuidade. Não dá mais para tratar o bem-estar como uma ação pontual ou emergencial. Nossa agente ajuda a monitorar o bem-estar do usuário ao longo do dia e o ajuda a lidar com os gatilhos antes que eles se transformem em crises graves”, explica Fabio Tiepolo, CEO e fundador da Starya.

O grande diferencial do agente é seu caráter proativo: ao identificar sinais precoces de exaustão, como irritabilidade, insônia ou sensação de sobrecarga, a ferramenta propõe intervenções rápidas, como exercícios de respiração assistida, sugestões de pausa ou desconexão digital. Todas as recomendações são ajustadas de acordo com o progresso do paciente e com as situações que ele enfrenta em sua rotina.

Além do suporte cotidiano, a Ana envia relatórios de progresso e, quando detecta agravamento dos sintomas, recomenda intervenção especializada com psicólogos ou psiquiatras. “A proposta é atuar de forma complementar com psicólogos e médicos de saúde mental, promovendo o autocuidado com inteligência e empatia”, complementa Tiepolo. A solução já está sendo testada em empresas e deve ser disponibilizada ao público geral ainda neste semestre, via assinatura mensal.