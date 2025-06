Especialista revela melhor forma de colocar o papel higiênico no suporte

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Existem dois tipos de pessoas no mundo: os que colocam o rolo de papel higiênico no suporte virado para frente – de modo que a ponta fique voltada para fora – e os que posicionam para trás, mais próxima da parede. Mas você sabia que existe uma forma ideal de alocar o item?

Primrose Freestone, professora de microbiologia clínica na Universidade de Leicester, no Reino Unido, esclareceu que a forma mais higiênica e eficaz é para trás. Vale destacar que isso contraria as imagens da patente original do produto, criado no século 19, que mostram o rolo na orientação para cima.

"Na posição para trás, há menos probabilidade de contaminação do rolo inteiro", garantiu a especialista em conversa com o Daily Mail. De acordo com a professora, manusear o rolo de papel higiênico na posição para frente exige que o usuário use as duas mãos para extrair um pedaço depois de fazer suas necessidades. Uma mão é usada para segurar o rolo no lugar para que ele não fique girando para a frente e depositando muito papel, enquanto a outra pega o próximo pedaço.

“O método para trás permite que os usuários do banheiro prendam os papéis contra a parede do vaso sanitário e os arranquem com a mesma mão sem ter que tocar na parte externa do rolo. Usando apenas uma mão para coletar um pedaço, as chances de transferir bactérias das mãos para o papel higiênico e talvez vice-versa são reduzidas”, explicou.

O sabonete, item essencial para a higiene moderna, tem uma história rica que remonta a milhares de anos. Ele evoluiu de misturas rudimentares para sofisticados produtos industriais usados em todo o mundo. A primeira menção ao sabonete aparece em inscrições sumérias datadas de cerca de 2800 a.C. Os sumérios misturavam água, óleos vegetais e cinzas para criar uma substância usada na limpeza RHaworth - wikimedia commons No Egito, cerca de 1500 a.C., receitas para uma substância semelhante ao sabonete foram encontradas em papiros. Usavam uma mistura de gordura animal e sais alcalinos para higiene pessoal e lavagem de tecidos. Viktor Lazi? wikimedia commons Os babilônios também fabricavam um precursor do sabonete, usado principalmente para limpar utensílios e tecidos, em vez de fins pessoais, demonstrando o papel inicial do sabão. Robin Müller - wikimedia commons Os romanos deram ao sabonete um significado cultural e higiênico. O nome "sabão" vem do Monte Sapo, onde se dizia que restos de gordura animal e cinzas eram lavados para criar uma substância espumante. Imagem de Andrea Albanese por Pixabay Os banhos públicos romanos, comuns durante o Império Romano, disseminaram o uso do sabão como parte do autocuidado, mas era mais comum utilizar óleos para limpeza da pele. Diliff wikimedia commons Após a queda de Roma, o uso do sabonete e a prática de banhos regulares declinaram na Europa. A fabricação do sabão tornou-se um ofício isolado, limitado a monastérios e pequenos comerciantes. Manuel Anastácio wikimedia commons Na Europa renascentista, o sabão começou a ser associado à aristocracia. Na França e na Itália, ele era produzido com azeite de oliva e fragrâncias, criando os primeiros "sabões finos". O Sabão de Marselha, produzido no sul da França a partir do século XIV, tornou-se famoso por sua qualidade, sendo feito com azeite de oliva puro e cinzas de plantas mediterrâneas. Arnaud 25 - wikimedia commons Durante o século XVI, a Inglaterra desenvolveu sua indústria de sabão, enquanto os holandeses produziam grandes quantidades para exportação. Seu uso tornou-se mais acessível. A Revolução Industrial transformou a produção de sabonetes, tornando-os mais baratos e disponíveis. Métodos químicos modernos permitiram a produção em massa. domínio público O químico francês Nicholas Leblanc desenvolveu, no século XVIII, um processo para produzir soda cáustica artificialmente, revolucionando a fabricação de sabão ao reduzir os custos de produção. domínio público No século XIX, empresas como Procter & Gamble nos Estados Unidos começaram a fabricar sabonetes em larga escala, como o famoso "Ivory Soap". Essa linha era de sabonetes brancos e levemente perfumados que se tornaram famosos por sua alegação de pureza e por flutuar na água. Centro de Patrimônio Procter and Gamble - wikimedia commons Com a promoção da higiene pública no século XIX, governos e instituições médicas incentivaram o uso do sabão para combater doenças infecciosas, como a cólera. pixabay O surgimento do sabonete em barras ocorreu no início do século XX, com diversas fragrâncias e funções. A invenção de detergentes em meados do século XX competiu com o sabão tradicional. Imagem de Tomasz Miko?ajczyk por Pixabay A criação do sabonete líquido em 1865 por William Sheppard modernizou ainda mais o uso. Popularizado no final do século XX, é agora uma escolha comum para higiene diária. Imagem de jacqueline macou por Pixabay Sabonetes medicinais, hidratantes, esfoliantes e infantis surgiram no mercado, diversificando os tipos e atendendo a diferentes necessidades e preferências. Imagem de jacqueline macou por Pixabay A produção de sabonetes modernos utiliza óleos vegetais, sintéticos e fragrâncias, mas preocupa-se com impactos ambientais, incentivando produtos biodegradáveis e embalagens recicláveis. pixabay Hoje, o sabonete é indispensável para higiene e saúde, com variações culturais e regionais que refletem sua longa e rica história. De uma prática artesanal, tornou-se um símbolo de bem-estar universal. Veja alguns tipos importantes. pixabay Sabonete Esfoliante - Contém partículas naturais (como sementes ou cascas) ou sintéticas que removem células mortas e impurezas. Usado para promover uma pele mais lisa e uniforme. pixabay Sabonete Antibacteriano - Formulado com agentes antimicrobianos, combate bactérias, germes e odores. Muito utilizado em práticas médicas ou por pessoas que buscam proteção extra no dia a dia. pixabay Sabonete Glicerinado - Transparente e feito à base de glicerina, proporciona limpeza suave e hidratação. Recomendado para peles delicadas ou propensas a alergias, como a de bebês Imagem de ???????? por Pixabay Sabonete Medicinal - Desenvolvido com ingredientes terapêuticos, trata problemas específicos, como acne, fungos ou dermatites. Frequentemente prescrito por dermatologistas para cuidados específicos da pele. pixabay Os sabonetes atualmente também representam uma boa forma de presentear as pessoas, tendo em sua fabricação uma série de formatos criativos e delicados. Ã? comum, por exemplo, encontrar sabonetes em forma de corações, com embalagens decorativas. Imagem de cvrkut por Pixabay Voltar Próximo

Enquanto isso, usar as duas mãos aumenta as chances de espalhar germes de uma mão para a outra. "Se alguém que se limpou, digamos, uma vez e as fezes penetraram nas camadas de papel higiênico e entraram em contato com a mão, a mão provavelmente direita que fez a limpeza provavelmente estará contaminada. Então, essa mão direita pode contaminar qualquer coisa que toque, à medida que o usuário do banheiro pega mais papel higiênico, que então dobra para limpar dois lenços, possivelmente tocando a mão esquerda ao fazer isso”, contrapôs.

A professora ressalta que, quando vamos ao banheiro, tocamos em vários itens contaminados por germes, desde a maçaneta até o assento e a tampa do vaso sanitário. "É por isso que é tão importante lavar as mãos depois de ir ao banheiro e também não comer, beber ou usar o telefone no banheiro", disse.