A escolha da bebida para ajudar na digestão após uma refeição pode influenciar diretamente para o bem ou para o mal. Enquanto algumas opções, como chás digestivos e água com limão, favorecem o funcionamento do estômago e do intestino, outras, como refrigerantes ou bebidas alcoólicas, podem provocar inchaço, azia ou sensação de peso.

Segundo um estudo da Universidade de Harvard, o consumo correto de líquidos após as refeições pode melhorar a digestão em até 25%.



As bebidas que ajudam na digestão

Certas bebidas possuem propriedades que estimulam a digestão e aliviam o desconforto abdominal. As mais recomendadas incluem:

Chá de hortelã

Estimula a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras. Ideal após refeições mais pesadas.

Chá de gengibre



O chá de gengibre tem ação anti-inflamatória e melhora o esvaziamento gástrico, reduzindo gases e náuseas.

Água com limão

Apesar de ácida, tem efeito alcalinizante no organismo e auxilia na quebra de alimentos.

Kefir ou kombucha

Ricos em probióticos, favorecem o equilíbrio da flora intestinal e a digestão.

E o café entra na lista?

O café pode ajudar sim, mas em pequenas quantidades e para quem já está habituado. Ele estimula a motilidade intestinal, mas em excesso pode causar acidez e desconforto estomacal.

Algumas bebidas aceleram a digestão, enquanto outras provocam azia e desconforto Leung Cho Pan

As bebidas que atrapalham a digestão

Algumas bebidas muito comuns no dia a dia podem atrapalhar e muito o trabalho do sistema digestivo.

Refrigerantes

Contêm gás e açúcar em excesso, o que pode provocar distensão abdominal e refluxo.

Bebidas alcoólicas

Irritam o estômago e retardam a digestão. O vinho tinto seco, em pequenas doses, pode ser uma exceção.

Leite integral

Pode ser indigesto para quem tem intolerância à lactose ou sensibilidade a proteínas do leite.

Cuidados com crianças e idosos

Para crianças, o ideal é evitar sucos artificiais, refrigerantes ou bebidas com cafeína. O recomendado é água ou sucos naturais diluídos, sempre com moderação.

Já os idosos devem priorizar chás leves e água, já que o metabolismo mais lento pode aumentar o tempo de digestão. É importante consultar o médico caso haja problemas gástricos ou uso de medicamentos contínuos.

E beber durante a refeição, faz mal?

Não exatamente. O mito de que beber líquidos durante as refeições dilui os sucos gástricos e atrapalha a digestão já foi derrubado pela ciência. O que importa é a quantidade, até 200 ml de água, por exemplo, não prejudicam. Exageros, no entanto, podem causar sensação de estufamento e prejudicar a digestão, principalmente se forem bebidas gaseificadas.